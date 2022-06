Nincs alternatívája az orosz gáznak

Az európai gázszűke kapcsán emlékeztetett, hogy a Gazprom korrekt módon leszállítja a hosszú távú szerződéseiben rögzített mennyiségeket, azonfelül azonban nem, vagy alig ad el, ráadásul a múlt télen már nem töltötte fel sem az ausztriai, sem a németországi tárolóit – írja a Világgazdaság.

Éves tanulmányában a MEKH kiemelte, hogy 2020-ban a hazai tárolókat 6,5 milliárd köbméterig sikerült feltölteni (az elmúlt fűtési idényben a csúcs bő egymilliárd köbméterrel kevesebb volt). Ám hiába a nagy kapacitás, ha nem lenne miből vagy honnan feltölteni.

Másra álltak be a fejlesztések

Az alternatív gázimportnak az említett forráshiány mellett a szállító infrastruktúra annak ellenére is korlátja, hogy a szovjet időkben a keletről nyugat felé történő szállításra kiépült térségi gázvezetékrendszer mára teljesen átalakult.Az FGSZ Zrt. és regionális partnerei új összeköttetések révén lehetővé tették az észak–déli irányú (és a visszafelé történő) szállítást, összekapcsolták hálózataikat, ahol van tenger, ott LNG-kikötőket építettek, illetve megteremtették az azokhoz való hozzáférést.Döntően azonban ebben a régiós rendszerben is orosz gázt továbbítanak. Ebből az következik, hogy az oroszországi forrás kiesésével Magyarország nem támaszkodhatna a jelenlegi legnagyobb importkapacitására, az Ukrajna felőli vezetékére (valójában most is alig használja), lényegében a szerbiaira sem, amely csak orosz gázt hoz, sőt a nyugati kapcsolatokkal rendelkező, de részben ismét csak az orosz behozatalra lefoglalt ausztriaira is alig. Marad a gyakran emlegetett Horvátország felőli gázvásárlás lehetősége, amely esetében azonban eleve kisebb mennyiségek kerülhetnek szóba, hiszen a Krk-szigeti terminál gázára a magyar kereskedők mellett más országok kereskedői is várnak. Bár Magyarország Szlovákia felőli interkonnektorán át elvben északabbról is jöhet gáz, de az interkonnektorral kapcsolatban álló vezetékekben gyakorlatilag megint csak orosz szénhidrogén utazik.

Mindazonáltal szintén piaci forrásból olyan vélemény is eljutott lapunkhoz, hogy az olajembargó kiváltotta ellenállás és az intézkedés visszaütése miatt az uniós illetékesek remélhetőleg nem kockáztatják meg Oroszország gázimportjának korlátozását.

Borítókép: Krakkolóüzem a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)