Fizetés mellett is jár a nyugdíj a tanároknak és a szociális dolgozóknak egy évig

Az oktatás területén nem is kérdés, hogy az égető tanárhiány miatt mekkora segítség a nyugdíjasok kedvező feltételekkel történő továbbfoglalkoztatása. Ők az elmúlt években, ha tovább akartak tanítani, és a nyugdíjukhoz is szerettek volna hozzájutni, csak óraadók lehettek. Lapunk július végén arról is írt, hogy több mint 2500 tanári álláshelyre várják a jelentkezéseket a közszféra állásportálján, és bár azóta ez a szám jelentősen csökkent, egy héttel a tanévkezdés előtt még mindig majdnem hétszáz pedagógust keresnek a honlapon az iskolákba és mintegy négyszázat az óvodákba.



A Központi Statisztikai Hivatal adatsora szerint a 2021–2022-es tanévben a 64 évnél idősebb tanárok száma az általános iskolákban 764 volt, de sokat elárul a pedagógusok korfájáról az is, hogy az ötvenéves vagy annál idősebb korosztály aránya 48, a harmincévesnél fiatalabbaké viszont mindössze hat százalék volt.

Ezek a számok és arányok a hamarosan induló tanévben jelentősen változhatnak, ha az érintett életkorban lévő tanárok tömegesen döntenek úgy, hogy nyugdíjasként is folytatják a pályát.

