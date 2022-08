Fontos módosításokat jelentett be a rezsicsökkentés kapcsán Gulyás Gergely

Biztosított az energiaellátás Magyarországon, a jelenlegi fogyasztási, fogyasztói és piaci igényeket egyaránt sikerül kielégíteni, és folyamatosan tárgyalnak a stratégiai tartalékok bővítéséről is. Sajnos azonban jelentősen emelkedtek az energiaárak, a gáz ára újabb és újabb rekordokat dönt, ezért a kormány a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztás erejéig tudja biztosítani minden háztartás számára – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte:

a kormány továbbra is fenntartja, hogy az 1729 köbmétert valamennyi háztartásnak rezsicsökkentett áron kell megkapnia. A kormány ezért állapította meg 63645 megajoule-ban a fűtőértéket.

Mint mondta, ez jelentősen több, mint ami korábban volt, mivel akkor az átlag fűtőérték szerepelt a rendeletben, ami körülbelül 59000 megajoule volt. Most pedig a kormány által elfogadott rendeletben, ami vélhetően a mai napon is meg fog jelenni, a leggyengébb fűtőérték melletti megajoule-szám szerepel.

Kérdésre válaszolva a tárcavezető arról is beszámolt, hogy

a magyar gáztározók feltöltöttségi szintje jól áll, a földgázmennyiség 3,8 milliárd köbméter, ami 76 téli napra elegendő.

Az élelmiszer-, és benzinárstop kapcsán továbbá kiemelte: október elsejéig mindenképp fenntartják az intézkedéseket. Az aszálykárokra térve a mivel elmondta: mivel az aszály nagy károkat okozott, így hazánk most nem tud 22-23 millió embernek elegendő terményt termelni, de 10 millió ember számára elég lesz a termés, az ország élelmiszerellátása tehát biztosított.

Brüsszelnek 30 napon belül válaszolnia kell

Mint kiderült, a Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes vezetésével megtartott kormányülésen áttekintették az Európai Unióval való tárgyalásokat is. Tájékoztatása szerint jelenleg három területet, az újraépítést, a kondicionálást, és a következő hétéves költségvetést érintik, az Európai Bizottsággal való tárgyalások. Az uniós testülettel konszenzusra jutott a kormány, jelenleg technikai tárgyalások zajlanak, ezután a kondicionálási eljárás lezárható, majd az újraindítási és a költségvetési pénzekről is megállapodhat a kormány és az unió. Ennek kapcsán s miniszter megjegyezte: szégyenteljesnek tartja, hogy a magyar baloldal európai parlamenti képviselői azon dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg a nekünk járó pénzeket. Ezzel az ellenzék az orvosok és a pedagógusok béremelését veszélyezteti – szögezte le. A Magyar Nemzet kérdésére jelezte azt is, hogy

a Bizottságnak harminc napon belül értékelnie kell a kormány válaszát. Mint mondta, ő bizakodó az EB reakciójával kapcsolatban, hiszen minden javaslatukat elfogadta a kormány.

Arra, hogy nyilvánosságra hozzák-e a levelet, úgy válaszolt: az Európai Bizottságnak küldött levelet a címzett hozhatja nyilvánosságra, ha szeretné, a kormány viszont nem tervezi azt.

A Vodafone hazai tulajdonba vétele stratégiai jelentőségű

A Vodafone Magyarország felvásárlásával kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, mit szólnak azokhoz a kritikákhoz, melyek szerint túl magas az ár, illetve, hogy hazánk számára miért fontos egy nemzeti telekommunikációs cég. A miniszter szerint mint minden nagyobb adás-vételt, ezt is egy könyvvizsgálói eljárás előzött meg, melyben felmérték a cég értékét. Arra pedig, hogy miért fontos a hazai tulajdonba vétel, kijelentette:

a hazai közben lévő telekommunikációs vállalat stratégiai jelentőségű, és profitot is termel. A kormány már 2010 óta tervezi a Vodafone megvásárlását.

Utalt ara is, hogy a Vodafone nyereségéből akár majd a pedagógusok béremelésének finanszírozására is juthat.

Kérdésre válaszolva azonban kiderült, hogy a kormány csak kisebbségi vevő a telekommunikációs cégnél, mivel 49 százalékos tulajdonjogot vásárol. Az állam pedig csak akkor tudja megkötni ezt a megállapodást, ha egy nemzetközi csoport felülvizsgálja a cég értékét, és megállapítja, hogy ez valós. Ez még előttük áll – jegyezte meg.

Az OMSZ vezetőinek felmentése kapcsán a tárcavezető közölte: Palkovics László technológiai és ipari miniszter a döntését nem indokolta meg.

Véleménye szerint a vezetők felmentése a tűzijátéktól független, a szakminiszter ugyanis régóta elégedetlen volt az OMSZ vezetőségével. Az augusztus 20-i előrejelzés pontatlansága pedig az utolsó utáni csepp volt. Persze, az augusztus 20-i hibázás nem lenne elegendő az elbocsájtáshoz, itt azonban nem csak erről volt szó. Ez a döntés tehát a hibás előrejelzés nélkül is megszületett volna

– szögezte le. Hozzátette, a kormány helyesnek tartja a döntést.

Nem terveznek szigorítást

A járványhelyzet kapcsán Gulyás Gergely a Heti-TV kérdésére arról beszélt, hogy mivel a felfertőzöttek száma csökkent, sőt a fertőzések gyengébb tüneteket okoznak, és kezelhetőbbek, mint korábban bármikor, egyelőre nem tervezik a járványügyi intézkedések bevezetését a reptereken.

Kérdésre válaszolva a miniszter közölte, hogy a tavalyi évhez hasonló mennyiségű nyugdíjprémiumra lehet idén is számítani.

Kiemelte azt is, hogy soha nem merült fel, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.





Borítókép: Gulyás Gergely miniszter. Fotó: (Teknős Miklós/Magyar Nemzet)