Román autógyártás: merész célok, kis visszaesés

Közben a Daciánál is visszaesés történt. Míg márciusban csaknem harmincötezer autót szereltek össze, addig a májusi adat már nem éri el a harmincezret. A román lap szerint a termelés csökkenésének fő oka továbbra is az alkatrészhiány, de a növekvő költségek is negatív hatást gyakorolnak az ágazatra.