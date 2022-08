Utazási pénzügyi jó tanácsok

Korábban – jellemzően a pandémia előtt – szinte minden cikkben, jó tanácsban azt lehetett olvasni, hogy a nyaraláson, a külföldi utunkon akkor jártunk a legjobban, ha még egy hazai valutaváltóban vesszük meg a célzott ország bankjegyét. Vagyis egyértelműen az számított a legolcsóbb megoldásnak, ha itthon vásároltuk meg az utazás során felhasználandó valuta jelentős részét, méghozzá a legkedvezményesebb napi árfolyamot kínáló pénzváltónál. Mellé, amolyan „biztos, ami biztos” alapon, elvittük az útra a bankkártyát is, de semmiképpen sem készpénzfelvételre, hanem fizetésre. Mondván, a külföldi ATM-ből való bankjegy kivétel éri meg a legkevésbé, akár a felszámolt díjak, akár a hitelintézeti, általában magasabb átváltási árfolyam miatt.

Zömében a koronavírus-járványnak köszönhetően azonban az elmúlt bő két évben egyre több olyan intézkedés született, amelyek a vírus terjedésének minimalizálása érdekében a bankkártyák használata irányába terelte a fizetési módozatokat a bankjegyek felől.

– Ezzel szemben idén már sok euró­pai, illetve szomszédos országban is kedvezményesen vagy akár ingyen vehet fel a turista készpénzt a nyaralása során.

Több, Magyarországon jelen lévő bank is akad, amelyik külföldön segítségünkre siet olcsó vagy ingyenes készpénzfelvétellel. Ez főként azért hasznos, mert a külföldi banki készpénzfelvétel általában nagyon drága tranzakciótípus, amelynek a pénzügyi tranzakciós illeték még tovább emelte az árát – hangsúlyozta érdeklődésünkre Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Megjegyezte, hogy

ezen a nyáron akár még további banki akciók is ösztönözhetik a külföldi bankjegyfelvételt.

Albánia, Bulgária, Horvátország, Moldova, Montenegró, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna területén például az OTP-bankcsoport ATM-jeiből 2,73 euró plusz 0,6 százalék egy készpénzfelvételi tranzakció díja. De az Erste Banknál is hasonló kedvezmények élnek Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. Az UniCredit Bank szintén kínál kedvezményes készpénzfelvételt az alábbi országokban: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.

A fentieket jól kiegészítheti a Revolut havi összesen 75 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi kerete, amely Magyarországon kívül is érvényes – tette hozzá Gergely Péter, hangsúlyozva, hogy a magyar törvényi ingyenes készpénzfelvétel ellenben kizárólag az országhatárainkon belül érvényes. A Covid–19-világjárvány előtt biztosan jobban jártunk egy pénzváltóval, mint egy bankkal – utalhatunk vissza a Bankmonitor.hu hajdani jó tanácsaira. Az árfolyam szempontjából legalábbis biztosan. Ha alapvetően bankszámlán tartottuk a megtakarításunk, akkor fel kellett venni a számláról a szükséges összeget. Ennek azonban költsége volt, amelynek mértéke két-három ezer forint is lehet. A pénzváltók ráadásul az árfolyamon felül felszámolhatnak egy alapdíjat is. Ezek az idők azonban 2022 nyár végére elmúltak.

