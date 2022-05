Mégis megéri a külföldi pénzfelvét?

Manapság, amikor a pandémia megszelídülésével ismét bátrabban tervezhetünk külföldi kiruccanást, érdemes nemcsak azt megtervezni, hogy hova utazunk, hanem arról is ajánlatos tájékozódni, vajon az elmúlt két év során mennyire változtak a szabályok, körülmények. Hosszú ideig például sok ország csak negatív Covid-teszttel engedte be a határon a turistákat, miközben a személyes érintkezés minimalizálása érdekében számos pénzügyi megoldás digitalizálódott, praktikusabbá vált. A 2022-es nyár kezdetén már minimális azon országok száma, amelyek kötelezővé teszik a PCR-tesztet vagy a maszkviselést, miközben az utazókat közvetlenül érintő pénzügyi-fizetési körülmények is változtak némileg.

Csökkentett tarifák

a határon túl

Korábban egyértelműen az számított a legolcsóbb megoldásnak, ha itthon vásároltuk meg az utazás során felhasználandó valuta jelentős részét, méghozzá a legkedvezményesebb napi árfolyamot kínáló pénzváltónál. Mellé, amolyan biztos, ami biztos alapon, elvittük az útra a bankkártyát is, de semmiképpen sem készpénzfelvételre, hanem fizetésre. Mondván, a külföldi ATM-ből való bankjegykivétel éri meg a legkevésbé, akár a felszámolt díjak, akár a hitelintézeti, általában magasabb átváltási árfolyam miatt.

Ezzel szemben idén már sok euró­pai, illetve szomszédos országban is kedvezményesen vagy akár ingyen vehet fel a turista készpénzt a nyaralása során. Több, Magyarországon jelen lévő bank is akad, amelyik külföldön segítségünkre siet olcsó vagy ingyenes készpénzfelvétellel.

Ez főként azért hasznos, mert a külföldi készpénzfelvétel általában nagyon drága tranzakciótípus, amelynek a pénzügyi tranzakciós illeték még tovább emelte az árát – hangsúlyozta lapunk megkeresésére Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Megjegyezte, hogy ezen a nyáron akár még további banki akciók is ösztönözhetik a külföldi bankjegyfelvételt. A kártyás vagy mobilfizetés praktikussága mindezek ellenére nem veszített az értékéből, csupán szélesedett a paletta a külföldre utazó, banki szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek számára.

Hasonlóan jár el

az OTP és az Erste

Albánia, Bulgária, Horvátország, Moldova, Montenegró, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna területén az OTP-bankcsoport ATM-jeiből 2,73 euró plusz 0,6 százalék egy készpénzfelvételi tranzakció díja. Ez főleg az Európai Gazdasági Térség (EGT) államokon kívüli országokban (Albánia, Moldova, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Ukrajna) felszámolt díjakhoz képest kedvező, amely a nem OTP-s ATM-ek esetében 5,47 euró plusz 1,82 százalék. Ugyanilyen drága az is, ha ugyan EGT-tagállamban vagyunk, de nem eurót veszünk fel az ATM-ből. Erre elsősorban ott kerülhet sor, ahol nem a közös uniós valuta a hivatalos fizetőeszköz, így – az OTP hálózatához tartozó országok közül – Bulgáriában, Horvátországban és Romániában.

Vagyis az OTP-csoport országai közül Szlovénián kívül mindenhol jelentős a díjmegtakarítás, ha ­OTP-s ATM-ből vesszük fel a pénzt. (Szlovéniában az euró felvételekor magyarországi, nem OTP ATM-es díjat, azaz 652 forint plusz 0,6 százalékot kell fizetni.)

Az Erste Banknál is hasonló kedvezmények élnek Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. Ausztria és Szlovákia kivételével ezekben az országokban 111 forint plusz 1,71 százalék a készpénzfelvétel díja ATM-ből, 1524 forint plusz 2,7 százalék helyett. (Ausztriában és Szlovákiában, továbbá más EGT-tagországban, euró felvétele esetén 580 forint plusz 2,36 százalék a készpénzfelvétel díja, ami ugyanannyiba kerül, mintha itthoni idegen ATM-ből vennénk fel készpénzt.)

Az anyabank szoknyája

alá mindenki befér

A CIB Banknál nincs semmilyen díj akkor, ha a Intesa Sanpaolo-bankcsoport – azaz a CIB anyabankjának – ATM-jeit Albánia, Bosznia-Hercegovina, Egyiptom, Horvátország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna területén használjuk.

A kedvezmény csak a CIB két bankkártyatípusára vonatkozik: a dombornyomású és az elektronikus CIB Visa ­Inspire kártyákra. Ezzel Olaszország, Szlovákia és Szlovénia kivételével 3390 forint spórolható meg egy bankcsoporti ATM-készpénzfelvétellel.

Az említett három országban, továbbá Horvátországban Romániában, illetve más tagországban az euró felvétele egyébként 908 forintba kerül.

Az UniCredit Bank szintén kínál kedvezményes készpénzfelvételt az alábbi országokban: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna. Ezek közül az EGT-n kívüli országokban (Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Szerbia, Törökország, Ukrajna) a Mobil Aktív Plusz számlacsomaggal 3,592 euró plusz 1,92 százalék az ATM készpénzfelvétel díja UniCredit ATM-ből 5,027 euró plusz 1,98 százalék helyett, ami más bank ATM-jére érvényes. Az Ikon Plusz számlacsomaggal ugyanitt 3,592 euró plusz 1,559 százalék a díj 5,027 euró plusz 1,619 százalék helyett. Az EGT-n belüli országokban a magyarországi ATM készpénzfelvételi díjakkal lehet számolni, ugyanúgy attól függően, hogy az automatát az UniCredit Bank vagy más bank üzemelteti.

A fentieket jól kiegészítheti a Revolut havi összesen 75 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi kerete, mely Magyarországon kívül is érvényes – tette hozzá Gergely Péter, hangsúlyozva, hogy a magyar törvényi ingyenes készpénzfelvétel ellenben kizárólag az országhatárainkon belül érvényes.

Borítókép: Horvátországi OTP Banka fiók és ATM (Fotó: Kallus György/Világgazdaság)