Az orosz lakosság a globális áremelkedés hatásait sem érzékeli

Szeptember harmadikán a The Sun brit lap arról írt, hogy az orosz lakosság nemhogy a szankciók, de a globális áremelkedés hatásait sem érzékeli. Sőt, mi több, az év elejéhez viszonyítva több mint tízszázalékos árcsökkenést tapasztalhatnak az orosz fogyasztók, ami az élelmiszerárakat illeti. Szemben a brit árakkal, amelyek több mint tíz százalékkal emelkedtek. Az energiaárak tekintetében, Nagy-Britanniával összehasonlítva, ahol közel nyolcvanszázalékos emelkedés volt tapasztalható, Oroszországban „csak” tízszázalékos volt a növekedés.

A lap szerint fél év után nem Oroszország, hanem a brit lakosság fizeti meg a háború árát, szemben azzal, amit Boris Johnson korábbi és Liz Truss jelenlegi miniszterelnök ígért, amikor a szankciók bevezetése mellett döntött.

Michael Clark az exeteri egyetem óraadó professzora szerint jövőre vagy az azt követő évben már az orosz gazdaságnak és a lakosságnak is meg kell éreznie a szankciók hatását, de elismerte: ez nagyban függ az akkor várható energiaárakról. Ugyanis az abból befolyó többletet ártámogatásra használhatja az orosz kormány. Clark felhívta a figyelmet arra is, hogy a szankciók mindig is a hosszú távú politikai nyomásgyakorlás eszközei voltak.

Tom Tugendhat, a külügyi bizottság elnöke szerint ezért is erősebben kell összefognia a Nyugatnak Oroszországgal szemben, ugyanis az fizikai háborút vív Ukrajnában és gazdaságit az energiapiacon.

Az egyik legnagyobb brit újság arról is ír, hogy miközben az Egyesült Királyságban rekordmagasra, 1,91 font/gallonra emelkedett az üzemanyagár, addig Oroszországban a harmadáért, 63-78 penny-s áron vásárolhatnak a fogyasztók. Szentpétervári lakosokat szintén megkérdeztek arról, hogy mit tapasztalnak a háborúból. A válaszokból az derült ki, hogy a jövedelmük közel tíz százalékát kell télen fűtésre költeniük, és ez egyáltalán nem fog nagy gondot okozni nekik.

Jelenleg egyetlen szektorban érezhető a szankciók hatása, a lakossági megtakarítások esetében. A lap adatai szerint a lakosság nyolcvan százaléka tapasztalt csökkenést a megtakarításaiban. Orosz lakossági beszámolók szerint az eltávozott cégek helyén hagyott piaci rést hamar betöltötték, ráadásul orosz cégek.

