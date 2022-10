Bajban az uniós zöldségágazat

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb honlapján is olvasható összefoglaló szerint sürgős feladat az ágazat hírnevének, a gyümölcsök és zöldségek imázsának javítása. A háborús infláció tovább csökkentheti a zöldség- és gyümölcsfogyasztást Európában. Ez nem csak az ágazat szempontjából probléma, a lakosság egészségi állapotában is veszélyes folyamatokat indíthat el.

– A jelenlegi fogyasztás mértéke egyelőre a WHO napi 400 grammos minimum ajánlása alatt van. Arra számítunk, hogy az infláció és az egekbe szökő energiaárak miatt további nyomás nehezedik majd az ágazatra. A fogyasztás várható további csökkenése annak ellenére következik be, hogy a friss termékek számos egészségügyi előnnyel járnak a fogyasztók számára, ráadásul a zöldség-gyümölcs a bolygóra gyakorolt egyik legkisebb környezeti hatással lévő élelmiszer-kategória – hívta fel a figyelmet Salvo Laudani, a Freshfel elnöke.

A szakember szerint ezért a zöldség- és gyümölcstermelés számos, az Európai Unió által kitűzött klímavédelmi cél megvalósításában is jelentős szerepet játszhat. Példaként említette az uniós zöld megállapodást (Green Deal), a termőföldtől az asztalig stratégiát (Farm to Fork), valamint az EU rákos megbetegedések gyakoriságát visszaszorító Cancer Plan célkitűzést és a FIT Package 55 programot is.