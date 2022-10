Felfigyelt Magyarországra az IMF

Magyarország a 2010 után mutatott teljesítményével ma már egyfajta mintát jelent a sikeres válságkezelésre, ezért odafigyelnek ránk. Az a magyar megoldás, miszerint a gazdasági visszaesésre nem feltétlenül megszorító lépésekkel, hanem a gazdaság ösztönzésével kell reagálni, egy olyan elem, amely azóta az IMF csomagjában is szerepel, és amiről most több ország gazdasági válságkezelése kapcsán is egyeztetnek – közölte Varga Mihály.

A pénzügyminiszter Washingtonban a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap éves közgyűlésének plenáris tanácskozása után elmondta: hazánk ma már a segítő, a donorországok közé tartozik, így tárgyalt a Világbank alelnökével is, akivel arról állapodott meg, hogy keresik azokat a lehetőségeket, amelyek révén magyar vállalatok bekapcsolódhatnak világbanki finanszírozásból megvalósuló ukrajnai programokba.