Barátunk, az IMF

5,7 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság 2022-ben; a kormány és a jegybank négyszázalékos bővüléssel számol. A Valutaalap közgazdászai elemzésükben kitértek arra is: a szóban forgó GDP-adat azt is jelzi, hogy

Még a Pénzügyminisztérium, valamint a Magyar Nemzeti Bank várakozásánál is optimistább számot közölt frissített előrejelzésében a Nemzetközi Valutaalap. Az IMF szakértői szerint

Tegyük hozzá: bármennyire is ellenszenves számukra az Orbán-kormány, egy esetleges államcsőd évtizedekre megbénítaná Magyarország működését, amelyből még a balliberális oldal sem profitálna, sőt az kiütne mindenkit.

Ráadásul azt sem árt fejben tartani: az Európai Unió érdeke éppenséggel nem az, hogy a közösségi források visszatartásával csődbe sodorjon egy tagállamot. Magyarország gazdasága erősen integrált az unióban, így egy bedőlést nem pusztán mi éreznénk meg, lennénk az elszenvedői, hanem a nálunk üzemelő nyugat-európai és multinacionális cégek, a nyugati háttérrel működő hitelintézetek és biztosítók vagy éppen az itt élő uniós állampolgárok. De most erről szó sincs!

Sőt, az IMF részletesen ismerteti jelentésében azt is, hogy tavaly több mint hét százalékkal gyarapodtunk, amely a vén kontinensen nagyon szép teljesítménynek számít. Ugyanakkor magas inflációt jósol a Valutaalap, de ez sem az a „károgás”, amelyet a fővárosban hallhatunk bizonyos szakértők részéről: míg az ellendrukkerek húszszázalékos, sőt annál is magasabb pénzromlást prognosztizálnak az év egészére, az IMF „beéri” 13,9 százalékkal. Nota bene: a jegybank is azt jelzi, hogy a

z infláció várhatóan az idei évben még emelkedik, majd a következő év első felében egyre markánsabban jelentkezik a globális nyersanyagárak és a hazai fogyasztás csökkenésének árleszorító hatása.