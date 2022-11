Érdemes-e karácsony előtt eladósodni?

Közeledik az év vége, hamarosan jönnek az ünnepek. Az örömteli várakozás mellett azonban alaposan megkeserítheti a készülődést, ha az utolsó hetekre kimerülőben van a családi kassza. Az ünnepek után az év eleji befizetések és a szokásosnál hosszabb iskolai téli szünet pedig csak tetézheti a lesoványodott pénztárca okozta nehézségeket akár egy átlagos család számára is. Ha nincs elegendő félretett pénzünk, el lehet gondolkodni valamilyen kölcsön felvételén is.

Azt mindig tartsuk szem előtt, hogy csak olyan dolgot vásároljunk meg kölcsön segítségével, amire tényleg szükségünk van. Felelőtlenség lenne a karácsony miatt hitelből túlköltekezni, hiszen még rövidebb futamidő esetén is legalább egy évig fizetnünk kell a törlesztőrészleteket.

Ezért érdemes már előre átgondolni, hogy mennyit szánunk az év végi ünnepekre, ajándékokra, és ha hitelt veszünk fel, akkor mekkora havi törlesztést tudunk különösebb nehézség nélkül vállalni – hívja fel a figyelmet kérdésünkre Korponai Levente, a Money.hu vezetője.

Milyen hitelben érdemes gondolkodni?

Alapvetően áruhitel vagy személyi kölcsön felvétele jöhet szóba, ha saját erőből nem tudjuk megvásárolni a vágyott meglepetést. Emellett sokan vannak, akik meglévő folyószámlahitel- vagy hitelkártyakeretükből költenek, és azt majd a következő év első hónapjában egyenlítik ki. Ha nincs hitelkeretünk, azt bármikor megkérhetjük folyószámlánkhoz, illetve hitelkártyát is bármikor igényelhetünk. Amennyiben megfelelünk a feltételeknek, a bank villámgyorsan megnyitja nekünk a hitelkeretünket, amelyet azután részben vagy akár teljes egészében fel is használhatunk.

A hitelkártyával azonban nagyon óvatosnak kell lenni, mert ha nem sikerül a megszabott határidőig visszapótolni az elköltött pénzt, akkor nagyon magas, általában több mint negyvenszázalékos kamatot számít fel a bank. Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy megfontolt használat esetén viszont a hitelkártyával fizetett költéseink után pénzvisszatérítést kaphatunk vagy később levásárolható pontokat gyűjthetünk.

Az áruhitel és a személyi kölcsön között pedig az a legfőbb különbség, hogy az utóbbit bármire elkölthetjük, míg az előbbit csak az áruház vagy webáruház adott termékének megvételére használhatjuk fel. Ezenkívül a kétféle kölcsön kondícióiban is jelentős eltérések vannak, így például a kamatban és a teljes hiteldíjmutatóban (thm) is.

Fontos tudni, hogy az áruhitelt nem az áruház nyújtja, hanem az a hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató, amelyikkel a bolt szerződést kötött. A bank ügyintézője helyben, az elárusítóhelyen fogadja az igénylőket, ellenőrzi az okmányokat és az igazolásokat, esetenként előminősítést készít. Majd rövid idő alatt elvégzik a hitelbírálatot is, amelynek eredményéről az ügyintéző rögtön tájékoztatást is ad. Ezután elkészíti a szerződést, és annak aláírása után már a vevőé is lehet a kiválasztott termék. Az áruhitelt – csakúgy, mint a személyi kölcsönt – lehet online is igényelni.

– Az áruhitel azonban csak akkor éri meg, ha akciós, és valóban nulla százalék a kamat és a thm is. Ha csak a kamat nullaszázalékos, akkor valószínűleg egyéb költségekre számíthatunk, mint például hitelbírálati díj vagy egyéb adminisztrációs díjak. A nem akciós áruhitel egyébként a legdrágább hitelfajták közé tartozik, thm-je jogszabály szerint a jegybanki alapkamat (jelenleg 13 százalék) plusz 39 százalékig is felmehet – figyelmeztet Korponai Levente.

Az áruhitelnél érdemes figyelni a futamidő hosszára, illetve arra, hogy kell-e hozzá önrészt vállalni. Fontos továbbá az is, hogy összehasonlítsuk a megvásárolni kívánt termék árát a különböző boltokban. Ne vegyük meg csak azért az adott helyen drágábban, mert ott akciós az áruhitel.

Előnyök és hátrányok

– Ha áruhitellel vásárolunk, némiképp meg van kötve a kezünk, hiszen csak azokat a termékeket vehetjük meg, amelyek az adott áruházban elérhetők. Ha például több ajándékot szeretnénk venni, könnyen lehet, hogy nem mindegyikre érhető el a nullaszázalékos thm-mel kínált áruhitel. Erre megoldást jelenthet a személyi kölcsön, amiből ott és olyan terméket vehetünk, amilyet szeretnénk – mutat rá a Money.hu vezetője. Ugyanakkor számos olyan helyzet adódhat, amikor az áruhitel lehet a megfelelő választás, kezdve azzal, hogy helyben igényelhető az adott boltban, nem kell hozzá előre intézkedni. Másrészt pontosan a megvásárolandó termék árának megfelelő összeget vehetjük fel, így nem csábulunk el egy magasabb hitelösszegre. Továbbá ha sikerül kifogni egy valóban jó ajánlatot, akkor tényleg nullaszázalékos thm-mel juthatunk a kölcsönhöz.

A személyi kölcsönök kamatában nullaszázalékos akciók nem szoktak lenni, de összességében alacsonyabb lehet a kamat és a thm, mint a nem akciós áruhiteleké. A szakember azonban kiemeli:

Nézzünk körül a piacon, és ne feltétlenül rögtön a számlavezető bankunkhoz rohanjunk személyi kölcsönért, hanem egy független hitelkalkulátorral hasonlítsuk össze az ajánlatokat, mielőtt döntést hozunk.

A bankok az év vége felé sem számítanak az ügyintézési idő jelentős emelkedésére, vagyis a személyi kölcsönt a megszokott átfutási idővel folyósítják. Ha tehát a karácsonyi ajándékok beszerzéséhez a személyi kölcsön mellett döntünk, és megfelelünk a banki feltételeknek, akkor az igénylés beadásától számítva általában három-négy nap alatt már a számlánkon lesz a kért összeg. Sőt egyes hitelintézeteknél már akár egy napon belül megtörténik a hitelbírálat és a kölcsön folyósítása.

