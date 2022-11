Ketyegő bomba a növekvő LNG-arány az ellátásban + videó

A szankciópárti politikusok leginkább a cseppfolyósított földgázban (LNG) látják a vezetéken keresztül érkező orosz energiahordozók helyettesítésének kulcsát.

– Azok után, hogy az Európai Unió gáztárolóit idén őszre sikerült elfogadható mértékben feltölteni, azonnal megjelentek a brüsszeli sikerjelentések is. A nyilatkozatok azt sugallják, hogy a helyettesítés rövid távon megvalósítható, és az energiaválság megoldódni látszik – mondta a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője jelezte: a szakma képviselői azonban más állásponton vannak. A Nemzetközi Energiaügynökség egy új tanulmányában megkongatta a vészharangokat, és rámutatott, hogy politikusok öröme korai.

– A gáztárolók töltöttsége nagyrészt az év első felében közel zavartalanul érkező, vezetékes orosz szállítmányoknak köszönhető. Ezek a források – az Északi Áramlat gázvezetéket ért támadás és a fokozódó kereskedelmi konfliktus tükrében – jövőre aligha lesznek elérhetők – ismertette az üzletágvezető.

A magas európai gázárak miatt az elmúlt hónapokban a globálisan elérhető cseppfolyósított gáz nagy része az Európai Unióba érkezett, ami ugyan átmenetileg enyhítette a nyomást, de középtávon nem kínál megoldást.

– Az LNG-kapacitások jövő évi növekménye világszinten sem éri el az európai piacról kieső orosz gáz mennyiségének felét, ráadásul ennek többségét Kína már előre lekötötte – hangsúlyozta Hortay Olivér. Ha tehát továbbra is fennmaradnak a szélsőségesen magas gázárak, és ezek minden elérhető LNG-szállítmányt a kontinensre is csábítanak, Európa akkor is több tízmilliárd köbméteres gázhiánnyal szembesülhet. Az új beszerzések ráadásul egyre kiszolgáltatottabbá teszik az unió energiapiacát az LNG-kereskedők spekulációjának.

– Egy görög kutatóintézet, az Analyst ketyegő bombának nevezi a növekvő LNG-arányt az európai ellátásban, mert a cseppfolyósított gáz beszerzése kiszámíthatatlanabb és megbízhatatlanabb a vezetékes vásárlásoknál. Sokatmondó, hogy ezekben a pillanatokban is több tucat szállítóhajó arra vár Európa partjainál, hogy a hőmérséklet csökkenjen, az árak emelkedjenek, és így nagyobb profittal adhassák el a terméket – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a szakértő.

Szerinte a legabszurdabb, hogy Európa idén még az Oroszországból érkező LNG-exportját is drasztikusan bővítette, a tavalyi mennyiség csaknem másfélszeresére. Az ötmilliárd köbméteres növekmény több, amennyit az uniós a jövő éves teljes globális kapacitásbővítésből várhat.

– Továbbra is orosz gázt veszünk tehát, csak sokkal drágábban. A brüsszeli képviselők öröme sajnos korai, mert az LNG rövid távon nem fogja megoldani az energiaválságot. Ha teljesen elvágjuk magunkat a vezetékes beszerzésektől, a gázár még kiszámíthatatlanabbá, az ellátás pedig bizonytalanabbá válik majd – tette végül hozzá Hortay Olivér.

Borítókép: LNG-tanker (Fotó: AFP/Sebastien Salom-Gomis)