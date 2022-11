Távolodik a klímacél elérése

Németországot az a veszély fenyegeti, hogy jóval elmarad a 2030-ra kitűzött éghajlati célok teljesítésétől. Erre a következtetésre jutott az Éghajlatügyi Szakértői Tanács az első jelentésében, amelyet a független testület az éghajlatügyi világkonferencia kezdete előtt hozott nyilvánosságra.

– A 2030-ra kitűzött éghajlati célokat a szokásos módon történő megközelítéssel biztosan nem fogjuk elérni – állapította meg Brigitte Knopf, a tanács elnökhelyettese. A német kormány addigra legalább 65 százalékkal szeretné csökkenteni az üvegházhatású gázok országos kibocsátását 1990-hez képest, de e cél elérésétől még nagyon messze van az ország.

Az Éghajlatügyi Szakértői Tanács öt szakértőből áll, akiket a szövetségi kormány nevez ki öt évre. Jelenleg a Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems vezetője, Hans-Martin Henning tölti be az elnöki széket. A tagokat munkájukban tudományos munkatársak segítik. A tanácsot kizárólag a szövetségi éghajlatvédelmi törvényben meghatározott megbízatás köti, és a testület a tevékenységei során független. A testület felülvizsgálja a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség által évente összeállított kibocsátási adatokat. Ha a vizsgált ágazatok valamelyikében nem teljesülnek az éghajlati célok, a felelős minisztériumoknak sürgősségi programokat kell ­kidolgozniuk. Ezeket később a szakértői tanács is felülvizsgálja.