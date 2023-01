Így szabadulhatunk meg a horvát kunáktól

Január 1. kiemelten fontos dátum volt a horvátok életében a schengeni övezethez történő csatlakozás és az euró bevezetése miatt. Nagyon sok magyart is érint ez, mert mostantól nincs ellenőrzés a magyar–horvát határon, viszont sokaknál ott lapulnak még a tavalyi vagy korábbi nyaralásokra beváltott, de megmaradt kunabankjegyek és -érmék – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a Bank360.hu.

Több százezer magyarnál lehet még kuna

Százezrek lehetnek érintettek, mivel a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint még a koronavírustól sújtott 2021-es évben is 548 ezer alkalommal látogattak magyarok Horvátországba, míg a járvány előtti utolsó évben, 2019-ben egymilliónál is több ilyen utazás volt.

A járvány csillapodása és a feloldások miatt tavaly tovább nőtt az adriai utak száma, 2022 első három negyedévében 680 ezer látogatás történt. A Bank360.hu adatai szerint is Horvátország a magyarok legkedveltebb üdülési célpontja: az augusztusi csúcs idején az utasbiztosítást kötők 36 százaléka az Adriára ment nyaralni.

A magyarok szépen fogyasztottak is, 2022-ben rekordösszeget hagyhattak Horvátországban, kilenc hónap után ugyanis 63,5 milliárd forintnál jártak a költések, ami jócskán meghaladja nemcsak a 2021-es 46,2 milliárdot, de a 2019-es 57,2 milliárdot is. A beváltott készpénzt pedig aligha költötték el az utolsó lipáig (a kuna fillérje), haza is hoztak belőle, és nem váltották vissza, hanem meghagyták a következő nyaralásra.