Boszniai szövetségi nyomozók akarták elfogni Milorad Dodikot

Sikertelen szerdai elfogása után Milorad Dodik újságíróknak azt mondta, a SIPA megsértette a törvényt, a boszniai Szerb Köztársaság területe ugyanis nem tartozik a hatáskörükbe, ezen a területen nem ismerik el a szövetségi fennhatóságot.

A boszniai szervek nemzetközi elfogatóparancs kiadását is kérték az Interpoltól, azonban ezt a nemzetközi rendőrségi szerv elutasította. Az ellene kiadott elfogatóparancs ellenére Milorad Dodik az utóbbi hetekben többször is zavartalanul lépte át a boszniai határt, járt Szerbiában, Oroszországban és Izraelben is.