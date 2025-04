Szép-kártya, egészségpénztári juttatások és áruhitel: kulcsszerepük van a fogyasztók pénzügyi döntéseinél

A Széchenyi Pihenőkártya mára a mindennapok részévé vált: a Szép-kártya-tulajdonos magyarok kétharmada havi több alkalommal is használja – derült ki a Pepita.hu friss felméréséből. Felhasználói népszerűsége mellett a gazdaság hajtóereje is, hiszen többletfogyasztást generál: háromból ketten többet költenek vele, mint nélküle tennék. Bár szűkebb felhasználói körrel, az egészségpénztár is kedvelt juttatás, elsősorban gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre fordítják. A kutatásból az is kiderült, hogy a vásárlók egyre nyitottabbak a részletfizetésre: minden ötödik válaszadó fontolgatja, hogy online áruhitel segítségével vásárol nagyobb értékű terméket.

Erre költünk a Szép-kártya segítségével

A Széchenyi Pihenőkártya mára nemcsak a hazai turizmus és vendéglátás egyik meghatározó motorja, hanem a magyarok mindennapi pénzügyi tervezésének is szerves része - derült ki a Pepita.hu friss felméréséből. A kutatás szerint

a Szép-kártya-tulajdonosok kétharmada havonta többször is használja kafetériakeretét, ami egyértelműen mutatja: a kormány által biztosított juttatás nemcsak népszerű, hanem aktívan igénybe vett eszköz a dolgozók körében. A válaszadók több mint ötöde évente néhány alkalommal él vele, míg 13 százalékuk havonta egy alkalommal költ a kártyáról.

A kutatás további fontos tanulsága, hogy a Szép-kártya valódi többletfogyasztást generál: háromból kettő kártyabirtokos nyilatkozott úgy, hogy többet költ összességében annak köszönhetően, hogy ez a lehetőség a rendelkezésére áll.

A kártyahasználók jelentős része nagyjából az előző évhez hasonló mértékben használja fel a rendelkezésére álló összeget, egyharmaduk viszont várhatóan többet költ róla 2025-ben.

A költési célokat tekintve

a meleg étel vásárlása a legnépszerűbb: a Szép-kártyások kétharmada étkezésre fordítja a keretét. Közel felük utazásra, szállásfoglalásra használja fel a rendelkezésére álló összeget, valamivel több mint egyharmaduk pedig vendéglátásra, szórakozásra költ.

A felhasználási körök idei bővítéséről is kérdezték a felhasználókat a felmérésben. A 2025-től elérhető felújítási lehetőséggel minden negyedik válaszadó tervez élni, amely lehetővé teszi

barkácsáru,

bútor,

festék

és egyéb háztartási eszközök vásárlását is.

A sport és aktív életmód területén kisebb, de jól körülhatárolható csoport mutat aktív érdeklődést: a kártyatulajdonosok mintegy 17 százaléka költ sportrendezvényekre, kulturális belépőkre, 13 százaléka pedig sporteszközökre vagy azok kölcsönzésére.

Mire költenének még a magyarok?

A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy ha a Szép-kártya kerete még szabadabban felhasználható lenne, mire költenének róla a magyarok. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik: a többség ruházatra, háztartási cikkekre és elektronikai eszközökre fordítaná a támogatást – ezek az igények is rávilágítanak a magyar családok praktikus gondolkodására.

A kutatás kitért a Szép-kártya digitalizációjához való viszonyra is. Az adatok alapján a válaszadók közel fele, 46 százaléka örömmel fogadja a digitális verziót, és tervezi is használni azt. További 41 százalék szerint ugyan jó ötlet a fejlesztés, de ők inkább maradnak a hagyományos, fizikai kártyánál. Ez azt mutatja, hogy bár a magyar felhasználók nyitottak az innovációra, sokak számára a megszokott formátum is megfelelő és kényelmes.

Az egészségpénztári támogatást gyógyszerekre és a család egészségére fordítják

A felmérésben részt vevők harmada egészségpénztári tag

83 százalékuk szerint a legnépszerűbb költési cél a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlása,

44 százalék gyógyászati szolgáltatásokat, vizsgálatokat, kezeléseket fizet,

30 százalék pedig családtagjai egészségügyi kiadásait fedezi az egészségpénztárból.

17 százalékuk egészségmegőrzésre és prevencióra, szűrésekre, vitaminkúrákra fordítja,

8 százalék pedig baba-mama termékekre és szolgáltatásokra használja fel az összeget.

A pénztártagok kétharmada kizárólag olyan helyen vásárol, ahol elfogadják az egészségpénztári kártyát, míg 20 százalék számára ez nem meghatározó szempont, mivel utólag is benyújtja a számlát; 9 százalék jelezte, hogy nincs konkrét preferenciája e tekintetben. Az egészségpénztári tagok 58 százaléka egyéni befizető, 36 százalékuk esetében a munkáltató biztosítja a hozzájárulást, míg 6 százaléknál családtag fizet be a számlára.

Nő az online áruhitel iránt érdeklődők száma

A pénzügyi tudatosság nemcsak a juttatások felhasználásában, hanem a nagyobb értékű vásárlási döntésekben is megjelenik. A kutatás eredményei szerint a válaszadók közel minden negyedik tagja, 24 százaléka már élt az online áruhitellel, míg további 20 százalék nyitott rá, és fontolgatja a lehetőséget. Ez azt jelzi, hogy a fogyasztók egyre inkább terveznek tudatosan, és a részletfizetési konstrukciót eszközként használják a nagyobb kiadások átgondolt ütemezésére.

Az is jól látszik, hogy a megfelelő hitelkonstrukció valós segítséget jelenthet a vásárlási döntések meghozatalában: a válaszadók 30 százaléka jelezte, hogy szívesebben vásárolna, ha elérhető lenne áruhitel egy webáruházban. Közülük 18 százalék szerint így könnyebben megengedhetnének maguknak bizonyos termékeket, míg 13 százalékuk kifejezetten nagyobb értékű termékek beszerzésére használná ki a lehetőséget.

A legnépszerűbb kategóriák, ahol a válaszadók szerint az áruhitel igazán hasznos lenne, a háztartási gépek – 28 százalék esetében – és az elektronikai eszközök, ez 21 százalékuknál. Ezek a termékek gyakran váratlanul, sürgősen szükségesek, és hosszú távra szólnak, így a tudatos részletfizetés lehetővé teszi, hogy a vásárlók kompromisszumok nélkül válasszanak megfelelő minőségű terméket.