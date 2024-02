Úgy vette az áruhitelt decemberben a magyar, mintha az egész világot meg akarná ajándékozni

Az év legerősebb hónapjának – feltehetően a karácsony miatt – a december bizonyult, az akkori volument csak novemberben és augusztusban – az iskolakezdés előtti időszakban – sikerült megközelíteni.

Rávilágítanak arra is, hogy az új szerződések volumene meghaladta a 40 milliárd forintot, ami éves alapon csaknem hétszázalékos bővülésnek felel meg, és bár ez nem tűnhet nagy dolognak, érdemes figyelembe venni, hogy

közben a lakáshitelek piaca nagyjából a felére zsugorodott, a fogyasztási hiteleké pedig 11,5 százalékkal csökkent.

A tavaly megkötött szerződések számánál is emelkedést mutatott ki az MNB: a 163 ezer új hitelfelvétel nagyjából 4300-zal több, mint az egy évvel korábbi adat. Továbbá az egy szerződésre jutó átlagos összeg is tovább emelkedett, és tavaly már megközelítette a 248 ezer forintot.

A portál megjegyzi, hogy az átlagos hitelösszeg emelkedésében szerepe lehet a tartós fogyasztási cikkek drágulásának, de annak is, hogy a háztartások egyre nagyobb értékű műszaki termékeket (például okostelefonokat, elektromos járműveket, okostévéket) is vásárolnak áruhitelből, illetve az is, hogy a konstrukciók elérhetővé váltak a nagyobb boltok online felületein is, miközben az igénylési folyamat is egyszerűsödött.