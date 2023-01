Változik az európai közvélemény

A magyar emberek világos jelzést küldtek a nemzeti konzultáció segítségével, amelyen a válaszadók elsöprő többsége elutasította a brüsszeli szankciókat. Az intézkedések ugyanis nem állították meg a háborút, ellenben Európának rendkívüli gazdasági nehézségeket okoztak. Ezért a mintegy 1,4 millió válaszadó 97 százaléka azt sem szeretné, ha újabb szankciós lépések születnének. A nemzeti konzultáció mellett több felmérés is napvilágot látott a háború és a szankciók kapcsán. A Századvég úgynevezett Európa-projektje nemzetközi színtérről is becsatornázta a véleményeket. Ezekről lapunk is beszámolt, most összegezzük az eddigieket.

Az orosz–ukrán fegyveres konfliktus kirobbanása óta a nyugati politikai elit egyre nagyobb hangsúlyt helyez Oroszország megbüntetésére, mint a béketárgyalások elősegítésére.

Múlt év decemberében ismertette a Századvég azt a kutatását, amely arra világított rá, hogy az európaiak békét akarnak, nem szankciókat. Az unió egészében a feltett kérdésre válaszolók 82 százaléka egyetért azzal, hogy Oroszországot és Ukrajnát rá kellene kényszeríteni a béketárgyalásokra annak érdekében, hogy véget érjen a háború. Ezzel nagyobb arányban azokban a déli tagállamokban értettek egyet (Cipruson 91 százalék, Portugáliában és Görögországban 89 százalék), amelyek Brüsszel korábbi szankciós javaslatcsomagjainak számos részét nem fogadták el. A szintén szankciókritikus Magyarországon a lakosság 88 százaléka békepártinak mondta magát – írta az elemzés.

December végén jelent meg az a kutatás, amely megállapította, hogy a többség szerint a szankciók jobban fájnak az uniónak, mint Oroszországnak. Az Európai Unió átlagát tekintve a kérdésre válaszolók többsége (53 százaléka) szerint az intézkedések mind az európai, mind az orosz gazdaságnak ártottak.

Csaknem négyszer annyian (37 százalék) gondolták viszont úgy, hogy a büntetőintézkedések elsősorban az unió gazdaságának okoznak kárt, mint akik Oroszországot látták a szankciók elsődleges vesztesének.

Az előbbiek valamennyi uniós tagállamban többségben voltak az utóbbiakkal szemben.

Felröppentek arról is hírek, hogy Brüsszel következő szankciós csomagja már a nukleáris energiát is célba veszi. Ehhez képest az energiaválság a gyakorlatban is megmutatta, hogy Európának szüksége van atomerőművekre, mert azok megbízható, olcsó és alacsony károsanyag-kibocsátású energiát képesek biztosítani a súlyos kapacitáshiánnyal küzdő kontinensen. A Századvég Európa-projektjének egy másik kutatása január elején ismertette: a válság hatására jelentős mértékben csökkent a nukleáris technológiát elutasítók aránya az unióban. Míg 2021 őszén az európai polgárok 26 százaléka ellenezte az atomenergia felhasználását, 2022 őszére ez az arány 15 százalékra mérséklődött.