Európa válságládája

Útmutatást kapott a svéd lakosság arra az esetre, ha hosszabb áramkimaradást kellene az országnak átvészelnie. A katasztrófavédelmi hivatal felsorolta, hogy ilyen helyzetben mit tartalmazzon a svédek „válságládája”. Így ha például hideg marad a főzőlap, akkor máris elő lehet kapni a gondosan elcsomagolt kempinggázfőzőt. Ha pedig valaki áram nélkül sem kíván hírek vagy zene nélkül maradni, akkor a ládából csak ki kell vennie a hajtókaros rádióját. A kis kurbli tekergetése után máris felcsendül az adás. Ezt követően már csak elérhető közelségbe kell tenni a zseblámpát és be is lehet bújni a hálózsákba. Franciaországban sem más a helyzet, ott is robbanásszerűen megnőtt a kereslet a tűzhelyekre, lámpákra, hősugárzókra és kempingfelszerelésekre. Így néz ki most a XXI. század Európában.