Ezt az üzenetet viszi magával Brüsszelbe Orbán Viktor a Dömötör családtól + videó

„A Dömötör család három kisgyermeket nevel. A bőrükön érzik a háború hatásait, pedig csak békében és biztonságban, tisztességgel szeretnék felnevelni gyermekeiket. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fotógalériát és egy videót is közölt a családnál tett látogatásáról.

A Dömötör család nemet mondott a háborúra Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ismert: a Fidesz aláírásgyűjtést indított Brüsszel háborús tervei ellen. Az akció elindításakor a kormányfő úgy nyilatkozott: „Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van”.