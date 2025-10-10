Felgyorsult fejlődés, épül a digitális társadalom

A magyar kormány fontosnak tartja, hogy mind a társadalomban, mind a gazdaságban elterjedjenek a korszerű megoldások. A digitális fejlesztések fontos alapja az internet. Ezen a téren egész jól áll Magyarország még uniós összevetésben is. A Központi Statsztikai Hivatal (KSH) elemzése rámutat: az interneten keresztül elérhető szolgáltatások körének folyamatos bővülésével szükségessé vált a nagyobb sávszélességgel működő és gyorsabb elérést biztosító technológiák rendelkezésre állása. Az internethasználat minőségét alapvetően meghatározza a szolgáltatás során igénybe vehető elérési sebesség nagysága. Az internethasználat fejlődését a széles sávú internetelérés, ezen belül is a nagyobb adatátviteli sávszélességet biztosító hálózatok folyamatos terjedése jellemzi.

Erősödnek a digitális megoldások, szélesedik az internetellátottság

Magyarországon 2010 óta folyamatosan emelkedik a háztartások internetellátottsága, ezen belül is a minőségi és gyors elérést biztosító széles sávú kapcsolatok aránya, amely évente átlagosan 4,8 százalékkal bővült, 2023-ban megközelítette a 93 százalékot. A hazai háztartásokban továbbra is jellemzőbb a helyhez kötött széles sávú kapcsolattípus használata, amely 2023-ban 84 százalék volt. A széles sávú technológiák közül e kapcsolattípus igénybevételének aránya 2010 és 2023 között, évente átlagosan 4,3 százalékkal emelkedett. Az elmúlt évtizedben a gyors technológiai fejlődés eredményeként a mobilnetkapcsolatok terjedésében tapasztalható a legjelentősebb növekedés. Így például 2010-ben a hazai háztartások mindössze 2,8 százaléka, 2023-ban már 82 százaléka érte el a világhálót mobil-szélessávon keresztül.

A világháló eléréséhez a magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó széles sávú hozzáférés aránya évről évre javul, 2023-ban 42 százalékponttal volt nagyobb a 2010. évinél.

Így 2023-ban a gyermekes háztartások széles sávú internetellátottsága 99 százalék volt, ez 8,8 százalékponttal haladta meg a gyermek nélküliekét. Sőt: 2023-ra a széles sávú internet-hozzáférés aránya a gyermekes és a gyermek nélküli háztartásokban is jelentős mértékben bővült (+32 és +46 százalékponttal) 2010-hez képest.