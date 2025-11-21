Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

idezojelek
A Helyzet

Rekviem

Brüsszel láthatóan nem adja fel, és úgy tesz, mintha semmi nem történt volna: veri tovább a tamtamot.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
UkrajnaEurópaháború 2025. 11. 21. 4:58
Fotó: NICOLAS TUCAT
0

Ukrajna nem áll jól. Nem mintha akár siratnánk, akár örömködnénk felette – kétségkívül az orosz agresszió elszenvedője, de annak is megvoltak a maga geopolitikai előzményei tíz-húsz évvel ezelőtt. Kijev a harctéren is, a Donyec-medencében kulcsfontosságú Pokrovszknál most vesztésre áll – ha nem szenvedett máris vereséget –, ám fontosabb ennél, hogy Volodimir Zelenszkijre egyre jobban ráég az elnök üzlettársával, Timur Mindics nevével fémjelzett, hetek óta gyűrűző korrup­ciós ügy. 

Különösen, hogy a még időben Izraelbe szökött oligarchának az aranyból készült vécéje – és a mellékelt, dollárban is százmilliókban mérhető botrány – a világsajtót is bejárta annak bizonyítékaként: lám, Kijevben mindent ellopnak, ami nem forró, mint a parázs, vagy nem rögzítették tövigmenetes csavarral a földhöz…

Ma amerikai–orosz egyeztetésekről szólnak a hírek, amelyekből Trump–Putyin-találkozóvá érve remélhetőleg a várt budapesti békecsúcs is mielőbb megszülethet. Ukrajna és Európa feltűnően hiányzik ezekről a megbeszélésekről. Erre mondják: a nagyokon múlnak a dolgok, ha valakiknek nem lett volna világos, kik között zajlik lényegileg 2022 óta az ukrajnai háború. Ha minden igaz, északkeleti szomszédunk torkán kellemetlen, komoly területveszteségekkel együtt járó falatot akarnak lenyomni. Az otthon meggyengült Zelenszkij ezzel szemben jelenleg nem tud erőt felmutatni; örülhet, ha a jelen válságot túléli. Most a körmére ég Ukrajna legmegkerülhetetlenebb problémája: az egész országot elemésztő korrupció, amellyel A nép szolgája szatirikus tévésorozat mesebeli történelemtanáraként, Vaszilij Goloborodkóként maga is szembeszállt, és – a tömegkultúrát utánzó valós élet ritka példájaként – ténylegesen is elnökké választották. A hivatalos Euró­pa pedig a margón található, ugyancsak nem kapva helyet a nagyok asztalánál. Emlékezhetünk, hogyan tárgyalt Donald Trump a Fehér Házban felsorakozott képviselőivel –az íróasztala mögül, sorba ültetve őket, ahogy a beosztottakkal szokás. 

Ám Brüsszel láthatóan nem adja fel, és úgy tesz, mintha semmi nem történt volna: veri tovább a tamtamot. 

Ezt tükrözi Ursula von der Le­yen, a vezető háborús hiéna levele, amelyet a tagállamok vezetőinek írt. Mint aki nem értené, mi zajlik a világban, az Európai Bizottság elnöke százmilliárd eurós nagyságrendben buzdít Ukrajna támogatására, amelyet bennünket védő „acélsünnek” képzel. (Acélsün? A valóságban még csak nem is papírtigrisről, inkább szétlyuggatott lőlapról beszélhetünk.) Azt akarja: úgy kötelezzük el magunkat óriási összegekre, mintha nem látnánk, hogy kézen-közön elvész a támogatás, a feketepiac­ra kerül az adományozott fegyver, Timur és csapata pedig aranyvécén ülve nevet a naivitásunkon. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Von der Leyen az ukránok ­miatt adósságcsapdába akarja csalni Európát és benne Magyarországot. Persze ismerjük már a brüsszeli forgószínpadot: ahogy Angela Merkel és Jean-Claude Juncker is rég lelépett, csak éppen a migránsokat és a velük járó problémákat hagyta ránk az unióban, úgy a mostani uniós vezető is olyasmit akar ránk erőltetni, aminek a kárát 2029-től ő már nyugdíjasként a foteljében nevetve kísérné figyelemmel.
Tétován vetjük fel: meglehet, hogy valahol valakiknek éppen ez az érdekük. 

A meggyengített, migránsokkal elárasztott és mondvacsinált ürüggyel adósságokba hajszolt Európa, amellyel egy olyan nagy és szegény agrárországot (Ukrajnát) akarnak befogadtatni, amire nem képes. Miközben pedig a nemzetek egymással acsarkodnak, a globalisták vígan nevetnek. Éppen ezért kell észnél lennünk, hogy a talán elkerülhetetlen ukrán rekviem ne Európa rekviemjeként csendüljön majd fel.

 

Borítókép: Von der Leyen az ukránok ­miatt adósságcsapdába akarja csalni Európát és benne Magyarországot (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekTrump-Orbán-csúcs

Európa a patrióta erőké lesz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekTisza Párt

Amiért Orbán Viktor „kel és fekszik”

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutball világbajnokság

Túl a mélyponton: ezt hozta a futballdiplomácia

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu