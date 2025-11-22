Indul az Advent EuroCity, most még könnyebben eljuthatunk a bécsi karácsonyi vásárba

Kényelmesen, kedvező jegyárakkal, kicsivel több mint két és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai – hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében a MÁV-csoport. Az adventi időszak szombatjain pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül.

Indul az Advent Eurocity, most már simán eljuthatunk vonattal a bécsi karácsonyi vásárba (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

A nagyobb utasforgalom miatt szombatonként, november 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án újra közlekedik az Advent EuroCity járat Budapest és Bécs között. A vonat 8.01-kor indul a Keleti pályaudvarról, vissza pedig 18.04-kor a bécsi főpályaudvarról. Jegyek normál díjszabás szerint érhetők el, és ajánlott minél hamarabb megvásárolni őket a kedvező árakért.

A bécsi adventi járaton kívül a railjet vonatokkal a müncheni, salzburgi és linzi, a Hungária EuroCityvel a prágai és pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető. Akár akkor is érdemes ezeket választani, ha csak egy napra utaznánk. Ráadásul a railjet vonatokon bisztrókocsi biztosítja az utasok étkezését, míg az EuroCity járatokon az Utasellátó étkezőkocsijai különleges ünnepi menüvel várják az utazókat.﻿

Jegyeket a MÁV applikációján keresztül, a jegy.mav.hu-n, valamint a nemzetközi személypénztáraknál lehet vásárolni. További információkat a MÁV-csoport oldalán találhatnak az érdeklődő utasok.