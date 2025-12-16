Az eretnek fáraó hosszúra nyúlt árnyéka

A felfedezés, amely újraírta a figyelmet

Howard Carter 1922 novemberében egy olyan eseményről számolt be, amely alapjaiban változtatta meg az egyiptológiát. A Királyok Völgyében feltárt sír híre gyorsan bejárta a világot. A figyelem Tutanhamonra irányult, miközben apja, Ehnaton alakja továbbra is az értelmezések és viták árnyékában maradt.

Howard Carter felnyitja Tutanhamon szarkofágját. Forrás: Wikimedia Commons

A Királyok Völgyében talált szarkofág Tutanhamont az ókori Egyiptom legismertebb fáraójává tette. Rövid uralkodása azonban éles ellentétben állt szülei, Ehnaton és Nofertiti korszakával. Ehnaton emlékét tudatosan elhalványították. Nevét kivésték a feliratokból. Reformjait elutasították. Arra ítélték, hogy a történelem elfeledje, és ez tette őt az az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb alakjává.

Ehnaton megítélése a modern gondolkodásban

Ehnaton alakját rendkívül eltérően értelmezték. Egyes szerzők megvilágosodott vallási újítónak látták, akinek tanításai közelebb álltak a későbbi egyistenhithez. Mások zsarnokként írták le, aki saját hatalmának megszilárdítására használta fel a vallási reformot. Szélsőséges pszichológiai vádak is megjelentek, ám ezek történeti bizonyítékokkal nem támaszthatók alá.

Ehnaton az óegyiptomi történelem egyik legvitatottabb megítélésű uralkodója. Fotó: Wikimedia Commons/HoremWeb

Amikor Ehnaton felkeltette a tudományos érdeklődést, még a pszichoanalízis világában is vitát váltott ki.

Sigmund Freud és Carl Gustav Jung is foglalkozott alakjával. Freud szerint az uralkodó és apja, III. Amenhotep közötti feszültség szerepet játszhatott abban, hogy számos feliratot, köztük az apai emlékeket is megsemmisítették. Jung ezzel szemben elutasította a pszichologizáló magyarázatokat, és inkább vallási és kulturális folyamatokban látta a reformok mozgatórugóit.

Ehnaton és Nofertiti helye az Újbirodalomban

Ehnaton és Nofertiti a 18. dinasztia idején éltek, az Újbirodalom korszakában. Trónra lépésük előtt Egyiptom már stabil és terjeszkedő nagyhatalom volt. Határai északkeleten az Eufrátesz vidékéig, délen Núbia jelentős részéig húzódtak. A városokat új templomok és emlékművek díszítették. Ebbe a virágzó birodalomba lépett be Ehnaton radikális reformja.