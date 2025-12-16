magyarországukrajnabékeBóka Jánoseurópai unió

Bóka János: Magyarország nem vállal Ukrajna felé olyan pénzügyi vagy jogi kötelezettséget, amely terhet róna a magyar emberekre

Magyarország nem vállal Ukrajna felé olyan pénzügyi vagy jogi kötelezettséget, amely terhelné a magyar költségvetést vagy a lakosságot – nyilatkozta a miniszter. Bóka János hangsúlyozta, hogy az ukrán támogatásról szóló döntések nem gyengíthetik az amerikai békefolyamatot, és összhangban kell állniuk az uniós és nemzetközi joggal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 14:37
Bóka János európai ügyekért felelős miniszter
Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Forrás: AFP
Magyarország nem fog vállalni Ukrajna irányába olyan pénzügyi kötelezettséget vagy jogi felelősséget, amely terhet jelentene a magyar emberek és a magyar költségvetés számára – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Bóka János: Magyarország nem támogatja azokat az "innovatív jogi megoldásokat", amelyek megkerülik a szerződések betűjét és szellemét.
Bóka János: Magyarország nem támogatja azokat az „innovatív jogi megoldásokat”, amelyek megkerülik a szerződések betűjét és szellemét. Fotó: AFP

A miniszter az Ukrajna finanszírozásáról folyó egyeztetésekkel kapcsolatban elmondta: továbbra is zajlanak a tárgyalások, azonban egyelőre nem történt áttörés az ügyben.

Megítélése szerint a kérdésben végső soron az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács e heti ülésén a tagállami vezetőknek kell majd állást foglalniuk. A mai tanácskozás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az álláspontok ismét ütközzenek – tette hozzá. 

Bóka János hangsúlyozta: 

Magyarország álláspontja szerint Ukrajna pénzügyi támogatásáról csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a Donald Trump amerikai elnök vezette békefolyamatot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani üléssel párhuzamosan Berlinben és más helyszíneken is tárgyalások zajlanak, ezért különösen fontos, hogy az európai döntések a békefolyamatot erősítsék, ne pedig gyengítsék. Kiemelte: Magyarország számos alkalommal egyértelművé tette, hogy csak olyan megoldásokat tud támogatni, amelyek megfelelnek a nemzetközi jog és az uniós jog előírásainak. 

A miniszter hangsúlyozta: 

Magyarország nem támogatja azokat az „innovatív jogi megoldásokat”, amelyek a szerződések betűjét és szellemét megkerülve tennék lehetővé döntések meghozatalát.

Az Európai Unió intézményi működésének a szerződéseken és a jogszabályokon kell alapulnia – fogalmazott. A zárolt orosz vagyon mint Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel felhasználásával kapcsolatban Bóka János elmondta: jelenleg erről az egyetlen javaslatról folyik tárgyalás. Megítélése szerint azonban számos jogi és pénzügyi akadály áll fenn, amelyet eddig nem sikerült felszámolni, ezért Magyarország ezt a megoldást nem támogatja. A miniszter kitért arra is, hogy a keddi tanácskozás napirendjén szerepel az uniós bővítési politika. Elmondta: 

Magyarország nem tudja támogatni az elnökség által előterjesztett következtetéstervezetet, mivel a bővítéspolitika kiegyensúlyozatlanná vált.

Indokolatlanul negatív képet fest a georgiai és a nyugat-balkáni folyamatokról, Ukrajna esetében pedig valótlan helyzetértékelésen és irreális politikai célkitűzéseken alapul – mondta. 

Hozzátette: a szöveg magában hordozza annak veszélyét is, hogy a bővítéssel kapcsolatos technikai döntések az eddigi gyakorlat és az uniós szabályok megkerülésével születnek meg. – Ezt Magyarország elutasítja és megvétózza – szögezte le. A tanácskozáson szó lesz az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről is. Bóka János közölte, hogy a magyar álláspont egyértelmű: mindaddig nem lehet új többéves pénzügyi keretről megállapodni, amíg Magyarország nem kapta meg a neki járó forrásokat az előző ciklusból. Hangsúlyozta: érdemi tárgyalás csak valódi forrásokról lehetséges, amelyeket nem lehet politikai vagy ideológiai megfontolások alapján elvonni

 

Borítókép: Bóka János európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: AFP)

