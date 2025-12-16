Bóka János: Magyarország nem vállal Ukrajna felé olyan pénzügyi vagy jogi kötelezettséget, amely terhet róna a magyar emberekre

A miniszter az Ukrajna finanszírozásáról folyó egyeztetésekkel kapcsolatban elmondta: továbbra is zajlanak a tárgyalások, azonban egyelőre nem történt áttörés az ügyben.

Megítélése szerint a kérdésben végső soron az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács e heti ülésén a tagállami vezetőknek kell majd állást foglalniuk. A mai tanácskozás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az álláspontok ismét ütközzenek – tette hozzá.

Bóka János hangsúlyozta:

Magyarország álláspontja szerint Ukrajna pénzügyi támogatásáról csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a Donald Trump amerikai elnök vezette békefolyamatot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani üléssel párhuzamosan Berlinben és más helyszíneken is tárgyalások zajlanak, ezért különösen fontos, hogy az európai döntések a békefolyamatot erősítsék, ne pedig gyengítsék. Kiemelte: Magyarország számos alkalommal egyértelművé tette, hogy csak olyan megoldásokat tud támogatni, amelyek megfelelnek a nemzetközi jog és az uniós jog előírásainak.

A miniszter hangsúlyozta:

Magyarország nem támogatja azokat az „innovatív jogi megoldásokat”, amelyek a szerződések betűjét és szellemét megkerülve tennék lehetővé döntések meghozatalát.

Az Európai Unió intézményi működésének a szerződéseken és a jogszabályokon kell alapulnia – fogalmazott. A zárolt orosz vagyon mint Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel felhasználásával kapcsolatban Bóka János elmondta: jelenleg erről az egyetlen javaslatról folyik tárgyalás. Megítélése szerint azonban számos jogi és pénzügyi akadály áll fenn, amelyet eddig nem sikerült felszámolni, ezért Magyarország ezt a megoldást nem támogatja. A miniszter kitért arra is, hogy a keddi tanácskozás napirendjén szerepel az uniós bővítési politika. Elmondta:

Magyarország nem tudja támogatni az elnökség által előterjesztett következtetéstervezetet, mivel a bővítéspolitika kiegyensúlyozatlanná vált.

Indokolatlanul negatív képet fest a georgiai és a nyugat-balkáni folyamatokról, Ukrajna esetében pedig valótlan helyzetértékelésen és irreális politikai célkitűzéseken alapul – mondta.