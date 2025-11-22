Hatalmas a tét: háborúba küldenék a fiatalokat

A francia vezérkari főnök arról beszél, hogy a franciáknak el kell fogadniuk: a közelgő háborúban elveszíthetik a fiaikat. Erről írt korábban a lapunk is. Szentkirályi Alexandra pedig a videót megmutatta Szúnyogéknak is, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk.

A francia tábornok háborúba küldené a fiatalokat (Fotó: AFP)

József és Anikó nehezen találták a szavakat – nem értették, hogy mondhat bárki ilyet. Nem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük. Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst

– közölte a közösségi oldalán a politikus.

De ezt meg kell akadályoznunk – magunkért, gyerekeinkért, unokáinkért – tette hozzá.

Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Lapunk megírta, hogy Franciaország fegyveres erőinek minisztere, Catherine Vautrin támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy mutasson „erőfeszítést” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését”, hogy megvédje nemzeti identitását.

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– jelentette ki a tábornok.

Borítókép: Tüzérségi bemutató nap (Fotó: AFP)