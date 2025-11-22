generációnagyvállalatsorrendlista

Teljesen megváltozott, hogy mi kell egy dolgozónak, ezt követelik a fiatalok

Alapvetően rendeződtek át a hazai munkavállalók prioritásai. Bár a fizetés továbbra is kulcskérdés, a biztonság, a kiszámíthatóság és az emberi hangnem iránti igény soha nem látott mértékben erősödött meg. A PwC Magyarország legfrissebb, több mint 55 ezer fő megkérdezésével készült felmérése bemutatja, hogy míg az idősebbek a stabilitást keresik, addig a fiatal generációk partneri viszonyt és őszinteséget követelnek a munkahelyüktől.

2025. 11. 22. 13:30
Covid, járvány, szájmaszk, vírus, védekezés, közösség, ELTE Feszt Pályaválasztó fesztivál az ELTE Astoria - Trefort-kerti Campus egyetem egyetemista felsooktatas felsőoktatás tanuló tanár diák hallgató fiatalok tanulás oktatás 2021.10.08 fotó: Németh András Péter / Szabad Föld
A magyar munkavállalók helyzetét a dinamikus alkalmazkodás és a stabilitásra való törekvés határozza meg. A foglalkoztatottság történelmi magaslatokban jár, a második negyedévben elérte a 4,7 millió főt. A munkanélküliségi ráta emellett alacsony szinten stabilizálódott. Ebben a környezetben a munkavállalók számára felértékelődtek a biztos pontok: a kiszámíthatóság, az emberközpontú hozzáállás és a támogató munkahelyi légkör. A felmérés adatai szerint a magyar dolgozók közérzete pozitív, a többség alapvetően jól érzi magát a munkahelyén.

A fiatalok már mást tartanak fontosnak a munkaerőpiacon. A kép illusztráció (Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztőség)

A munka és a hozzáállás is változik

Különösen érdekes képet mutatnak a generációs különbségek. A dolgozó felnőttek körében – a megfontolt, családfenntartói gondolkodásmódnak megfelelően – az alapbér áll a fontossági sorrend élén. Ezt közvetlenül olyan értékek követik, mint a magánélet tiszteletben tartása, valamint a nyitott, tiszteletteljes kommunikáció. A jövő munkavállalói, az egyetemisták esetében azonban markáns szemléletváltás figyelhető meg. 

Náluk az első helyen nem az anyagiak, hanem a vállalati kultúra minősége áll: a legfontosabb tényező a nyitott, tiszteletteljes kommunikáció.

 Az egyetemisták listáján az alapbér a második helyre került, amelyet a magánélet védelme követ. Ez azt jelzi, hogy a felnövekvő generációk partneri viszonyt, megbecsülést és őszinteséget várnak el leendő munkaadóiktól.

Csúcson az ipar

A kutatás idén is rangsorolta a legvonzóbb hazai munkáltatókat, az eredmények pedig igazolják a hazai iparpolitika sikerességét. Az összesített kategória dobogóját a termelő szektor óriásai, a német autóipar képviselői uralják. Az első helyet a kecskeméti Mercedes-Benz szerezte meg, a második helyre a Debrecenben építkező BMW Group került, a harmadik helyre pedig a győri Audi Hungaria futott be. Az iparági bontások is a hazai gazdaság tartóoszlopainak stabilitását mutatják. A gyógyszeriparban a nagy múltú magyar vállalatok, a Richter Gedeon és az Egis állnak az élen. Az energetikai szektort a MOL Magyarország és az MVM Csoport vezeti.  

A pénzügyi szektorban az OTP Bank idén is megőrizte a vonzerejét. A technológiai cégek versenyében a Microsoft és az SAP végzett az élen, a telekommunikációban pedig a Magyar Telekom került lista első helyére.

A jelentés rávilágít arra, hogy a magyar munkaerőpiac erős, a szereplők pedig tudatosak. A vállalatoknak a versenyképes juttatások mellett a vállalati kultúra minőségére  kell helyezniük a hangsúlyt. A jövő nyertesei azok a stabil cégek lesznek, amelyek a szakmai fejlődés mellett emberszámba veszik dolgozóikat, és megteremtik a bizalom légkörét.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld)

