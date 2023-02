Európa szempontjából ez a háború legsúlyosabb eseménye + videó

– Az egyre kínosabbá váló hallgatás után, új hírek jelentek meg az Északi Áramlat gázvezetékeket ért támadásról – hívta fel a figyelmet a történésekre Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt a közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésében.

Európa szempontjából az orosz–ukrán háború eddigi legsúlyosabb eseményét alighanem az Északi Áramlat tavaly őszi felrobbantása jelentette.

A második világháború óta nem volt példa arra, hogy ilyen szintű támadás érje az Európai Unió stratégiai infrastruktúráját, így az eset – érthető módon – az egész kontinenst megrázta.

Azóta folyik a találgatás arról, hogy vajon ki szervezhette az akciót.

– A nyugati média a felelősség kérdését időnként „megfejtetlen rejtélyként” kezeli, máskor Oroszországhoz kapcsolja. Az nem teljesen világos, hogy az oroszoknak miért érte volna meg felrobbantani a részben saját tulajdonban álló vezetéküket. Ráadásul azóta az is kiderült, hogy Oroszország felbecsülte a javítás költségeit is, amit az amerikai New York Times úgy kommentált, hogy az „bonyolítja a támadás mögötti elméleteket” – ismertette a szakértő.