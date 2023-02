Közel lehet az inflációs csúcs

Kimagasló élelmiszer-infláció

Regős Gábor szerint az energiaárak konszolidálódása okán is indokolt lenne az élelmiszer-infláció mérséklődése. Sőt, ehhez nem is kell árcsökkenés, hanem már az is elég, ha a műtrágya, a takarmányárak vagy éppen az energiaárak nem nőnek olyan ütemben, mint eddig. Ugyanakkor – mutatott rá – az élelmiszer-inflációt nem szabad a külső tényezők enyhülésére várva elintéznünk, hiszen a magyar élelmiszer-infláció európai szinten is kimagasló. Éppen ezért szükség van a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar termelékenységének javítására, továbbá a kiskereskedelem árazási gyakorlatának elemzésére, valamint a verseny fokozására – húzta alá Regős Gábor.



Megállhat az árak emelkedése

Ami az árakat illeti, lefelé sokkal nehezebben mozognak, mint felfelé – emelte ki a szakértő. Emiatt nem számítunk arra, hogy a már megemelkedett árak a jövőben csökkennének, inkább csak nem emelkednek tovább.

Bár összességében nem várunk árcsökkenést a háttérfolyamatok kedvező alakulása esetén sem, azonban néhány terméknél előfordulhat az árak mérséklődése.

Hozzá kell tehát szokni a korábbinál magasabb élelmiszerárakhoz, ami persze nem kizárt, hogy az ellátási lánc szereplőinek a korábbinál magasabb profitot eredményez.