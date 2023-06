Vass Zoltán: Mindig a forrásnál a legtisztább a víz (X)

A vázolt modell sikeresnek bizonyult: az Éltex Kft. ma már csak Magyarországon belül 28 telephellyel rendelkezik, ezek közül négy 100 000 négyzetméter feletti komplexum, ahol aprító-, daráló- és szortírozógépek üzemelnek, köztük olyanok is, amelyek emberi beavatkozás nélkül, automata módon is képesek elvégezni a hulladékok hasznosítását. A gazdaság fejlődése magával hozta, hogy megközelítettük a legfejlettebb országokat a hulladékok egy főre jutó termelésében. A hazai gazdaság egyik jelentős motorja, amely az elkövetkező években még további fejlődésen fog keresztülmenni, a speciális, az autók meghajtását szolgáló akkumulátor-rendszert gyártó ipar. Nagyon fontos leszögezni, hogy akkumulátorok és akkumulátorok között jelentős különbségek vannak. A gyártás nagyon modern, biztonságos üzemekben történik, ahol a keletkező hulladékokat könnyű szeparálni, szelektíven gyűjteni és visszaforgatni a gyártási folyamatba. Cégünk folyamatos fejlesztésekkel biztosítja, hogy az akkumulátorgyártás során keletkező hulladékok teljeskörűen, veszteség nélkül jussanak vissza a körforgásos gazdaságba. Az emberek félelmei jelentős részt abból fakadnak, hogy nem ismerik ezt az iparágat, nincsenek tisztában a lezajló folyamatokkal. „A lítiumakkumulátorokkal kapcsolatos tényeket és a közbeszédben elterjedt téveszméket szeretném cáfolni. Tény, hogy az előállítása jelentős energiát igényel, azonban annak ellenére, hogy sokan – megjegyzem, tévesen – úgy tartják, hogy a lítiumakkumulátor-gyártás kivételes vízigénnyel jár, ez nem igaz, hiszen egyrészt más gyártási folyamatokhoz képest (például papírgyártás) sem kimagasló ez az adat, sőt hozzá kell tennünk, hogy ezt a mennyiséget is folyamatosan visszaforgatják egy tisztítási eljárás során.”

„Tény, hogy a felhasznált anyagok között találunk rezet, alumíniumot és lítiumot, de nem találunk nehézfémet, mint a mérgező ólmot vagy a korábbi akkumulátorok esetében megszokott kénsavat, ráadásul ez a szerkezet nem képes mérgezni a vizet, csupán gyúlékony, de megfelelő alkalmazással ez nem jelent valódi veszélyt”

– fogalmaz Vass Zoltán.

Ahogy a legtöbb gyártási folyamat, természetesen ez is hulladéktermeléssel jár, azonban hazánk gazdasága és környezetünk védelmének a szempontjából kiemelt jelentőségű kell legyen, hogy, ha ezt a mennyiséget feldolgozni nem is, de megfelelően kezelni és elszállítani képesek legyünk, ráadásul olyan módon, hogy alapvető értéke érték is maradjon. Elemzések és vizsgálatok sokasága szükséges, hiszen hamarosan vezetők leszünk a lítiumakkumulátor-gyártásban, így az általa képződött hulladék feldolgozásában is élen kell járnunk, ez gazdasági érdek. Sajnos jelenleg is sok ipari hulladék kerül a lerakókba és sok értékes nyersanyag veszik el és válik szennyező forrássá hosszú időn keresztül. Ahogy azt korábban is említettem, a hulladéklerakás erőforrás-pazarlás, másrészt egy hatalmas tömegű, sok éven keresztül szennyező tényezőt hozunk létre. Nem etikus a jövő generációjára hárítani a jelenleg működő rendszer hiányosságát, nem elégséges odafigyelését vagy rövid távú anyagi előnyszerzését. Sokat várunk az új centralizált hulladékkezelési rendszer működésétől, ahol a MOHU MOL munkája során a hosszú távú érdekek fognak érvényesülni a sok elaprózott, esetlegesen rövid távú anyagi érdekekkel szemben – zárta a beszélgetésünket Vass Zoltán, az Éltex Kft. igazgatója.

