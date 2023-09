A jegybankra figyelnek ma a befektetők

– Szinte biztosra vehető, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának mai kamatdöntő ülésén az egynapos betéti eszköz kamata ismét száz bázisponttal csökken, amivel közel egy év után összeérhet a két kamatszint – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője, miután május óta négyszáz bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát a jegybank, amely legutóbbi ülésen száz bázispontra megközelítette a 13 százalékos alapkamatot.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

Az egynapos betéti eszköz kamatát még tavaly októberben a pénzpiaci turbulenciák idején vezette be eszköztárába a Magyar Nemzeti Bank, amellyel sikeresen stabilizálta a forint árfolyamát, miközben az alapkamat helyett ellátta az irányadó ráta funkcióját. A kommunikációs fordulatot és vele együtt a normalizáció elindítását Virág Barnabás alelnök épp a Világgazdaságnak adott interjúban jelentette be április közepén, és azóta is az akkori üzenetek alapján haladt lépésről lépésre a kamatcsökkentésekkel az MNB, amelynek ma az utolsó fázisához érkezhet a monetáris tanács.

Regős Gábor szerint a mostani döntés fő érdekessége nem is a kamatok összezárása lesz, hanem a jövőre vonatkozó iránymutatás, illetve az eszköztár esetleges átalakítása.

– Azzal, hogy az egynapos betéti eszköz kamata eléri az alapkamatot, az egynapos betéti eszköz szerepe megszűnik, így nem biztos, hogy az eszköz megmarad. Kérdés az is, hogy folytatódik-e, és ha igen, hogyan a monetáris lazítás szeptembert követően – taglalta az elemző. Bár Virág Barnabás augusztus végén a szokásos kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen már jelezte, hogy azáltal, hogy szeptemberben a két kamat összezár, egy új szakasz kezdődik, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne az infláció lenne továbbra is a jegybank fókuszában. A Makronóm elemzője szerint miután a forint az elmúlt időszakban gyengült, és az olaj ára is emelkedett, e két tényezőnek jelentős az inflációs kockázata, azaz óvatosságra kell hogy intse a jegybankot a további döntéseit illetően.