Bővülés fegyelmezett gazdálkodással

Varga Mihály pénzügyminiszter az elmúlt időszakban rendre hangsúlyozta, hogy a nehezebb körülmények ellenére a kormány a következő években is folytatja hiány- és adósságcsökkentő politikáját. Úgy, hogy az állam továbbra is biztosítja a családok támogatását, a rezsivédelem fenntartását és a nyugdíjak értékének megőrzését. A tárcavezető többször megerősítette, hogy ragaszkodnak a jövő évre tervezett 2,9 százalékos hiányszint teljesítéséhez is. Az államadósság csökkentése is folytatódik, az idén a tervek szerint a bruttó hazai termék 69,8 százaléka lesz a mutató, szemben a múlt évi 73,9 százalékkal.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány emlékeztetett arra, hogy mit is mondott a Világgazdaság minapi konferenciáján a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a többi között arról beszélt, hogy az egyensúly és a növekedés elérése nem egymást követően elérendő cél, hanem egyszerre is megvalósítható.

Jelezte: mivel a magyar költségvetés a fogyasztást terhelő adókra épül, a reálkeresetek növekedési pályára állításával ismét megindul a lakossági fogyasztás, a magasabb adóbevételek pedig helyreállítják a költségvetés egyenlegét.

Azóta a Fitch Ratings is reagált a fejleményekre. A hitelminősítő szerint az idei deficitcél kihívást jelent a három százalék alatti hiány elérése szempontjából, de a következő két évben így is csökkenésnek indul a mutató, és az időszak végére ismét három százalék alatt lesz a hiány. A kormány a jövő évi költségvetési törvényben is rögzítette, hogy vissza kell térni a pandémiát megelőző hiány- és adósságcsökkentő, valamint gazdasági növekedési pályára.