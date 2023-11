Joe Biden megint borította az asztalt + videó

– Végre összejött a nagy találkozó az amerikai és a kínai elnök között. Az előzmények biztatóak voltak, így mindenki abban reménykedett, hogy Joe Biden ezúttal nem fogja lediktátorozni Hszi Csin-pinget – emlékeztetett a találkozó előzményeire közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágvezetője. Csakhogy pontosan ez történt.

– Joe Biden ismét alkotott és egy sajtókérdésre megerősítette, hogy továbbra is diktátornak tartja kínai kollégáját. De miért mondhatjuk, hogy „továbbra is”? Emlékezetes, hogy júniusban Anthony Blinken külügyminiszter biztató kínai látogatását követően úgy tűnt, fellélegezhetünk – mondta. Most is olyan jól indult minden. A találkozó előtt a felek békülékeny hangot ütöttek meg, a kínai elnök például maga mondta el, hogy „a Föld bolygó elég nagy ahhoz, hogy mindkét ország sikeres legyen, és az egyik ország sikere a másiknak is lehetőséget jelent”.

– Aztán Joe Biden megint borította az asztalt, Kína pedig nem kommentálta a nyilatkozatot. Biden nyilatkozatát akár úgy is lehetne értelmezni, hogy az amerikaiak újabb zsetonokat pakolnak fel a kibontakozó hidegháború pókerasztalára. De ha ez így van, akkor mi szükség volt a találkozóra? Miért tűnt nyitottnak a teljes amerikai adminisztráció és média, továbbá miről tárgyalt négy órán keresztül a két elnök? – tette fel a kérdéseket Hortay Olivér.