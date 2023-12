Visszanyeri erejét a járvány idején padlóra került ágazat

A turisztikai ágazat 2021-ben kezdett kilábalni a világjárvány okozta sokkból, tavaly azonban az orosz–ukrán háború és az energiaválság újabb csapást mért a helyreállási folyamatra. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most tett közzé egy éves összegzést, amely több szempontból is rávilágít az eredményekre. Így például a külföldiek magyarországi turisztikai kiadásai 2022-ben 2188 milliárd forintot tettek ki. Ez 75 százalékkal több, mint 2021-ben. A szabadidős és a vásárlási célú utazások száma több mint duplájára emelkedett. A megnövekedett kiadások közel fele három területen jelentkezett: a szálláshelyeken, a vendéglátásban, valamint a sport- és szabadidős tevékenységben, szolgáltatásban. Tavaly a magyar lakosság belföldi turisztikai kiadásai több mint másfélszeresére emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Ez összesen 854 milliárd forintot jelentett. A kiadások 82 százaléka a hazai, 18 százaléka a külföldi utazásokhoz kapcsolódott. A magyarországi turisztikai kiadások összege így 3042 milliárd forint volt. Ez mintegy kétharmadával több, mint az előző évi, és 2,4 százalékkal haladta meg a 2019-es évét.

A turisták által igénybe vett hányad az egyes turizmusspecifikus ágazatok tevékenységéből, 2022 (előzetes adat)

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A számokból az is kiderült, hogy 2022-ben a turizmus hat százalékkal járult hozzá a bruttó hazai termékhez (GDP). Az érintett ágazatokban a foglalkoztatottak száma 398 ezer volt, 3,8 százalékkal több az előző évinél. Mintegy harmaduk a vendéglátásban dolgozott, 12 százaléka pedig a közúti személyszállításban. A pandémia után a dolgozói létszám a legtöbb ágazatban nőtt 2021-hez képest, a legjelentősebben a szálláshely-szolgáltatásban, harmincezerről 36 ezer főre. A vasúti és közúti személyszállítási ágazatban kevesebb, míg a vízi és légi esetén több munkavállalót jegyeztek be. A vendéglátásban háromezer fővel több munkaerőt regisztráltak. Emellett a dolgozói létszám bővült a sport- és szabadidős tevékenység, illetve az utazásszervezési ágazat esetében is, a kulturális ágazatban viszont ennek ellenkezője történt. Most már tudható az is, hogy az éttermek és vendéglátási egységeknél nőttek a beruházások a legnagyobb mértékben az érintett területeken belül, mégpedig 63 százalékkal.