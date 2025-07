Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Rendkívüli józanságra, higgadtságra és átgondoltságra van szükség + videó

A 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében tartott, Ki békét akar, készüljön a háborúra – Európai haderőnk kilátásai című panelbeszélgetésen Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a magyar kormány már tíz évvel ezelőtt látta, hogy a világ változni fog, ezért már akkor olyan hosszú távú haderőfejlesztési programot indított el, amelynek a végrehajtása ma is tart.

Szalay - Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: MTI

Az elmúlt négy-öt évben beérett ennek az előregondolkodó munkának a gyümölcse, és kijelenthetjük, hogy mind a szárazföldi erők, mind a légierő tekintetében, mind a különleges képességek tekintetében, a kiber- és drónképességek tekintetében eljutottunk a teljes átfegyverzettség állapotába

– jelentette ki, hangsúlyozva, hogy jelenleg a digitalizáció és a meglévő eszközrendszerek harmonizációjával foglalkoznak. Elmondta azt is, hogy a haderőfejlesztések során szembe kellett nézni azzal, hogy a magyar fegyveres erők által korábban használt szovjet haditechnika lényegében használhatatlanná vált, és karbantartási hiányosságok is voltak. – A haderőfejlesztésünk fókusza most a szervezetre és az emberekre koncentrálódik – jelentette ki, aláhúzva, hogy a hadseregen belül számos szociális intézkedést is meghoztak annak érdekében, hogy javítsák a katonák megbecsültségét, illetve igyekeznek haladni az infrastruktúrafejlesztés terén is.

A haderőfejlesztésnek akkor van valós hatása, akkor eredményez hadra fogható, jól felfegyverzett haderőt, ha az összes lényeges elemét egyszerre kezeljük

– fogalmazott. A tárcavezető példaként említette Németországot, amely az utóbbi időben jelentős katonai fejlesztéseket indított, kiemelve: ezen intézkedések által Németország hadserege lesz nagyon rövid időn belül Európa legnagyobb, legjobban felfegyverzett, kiképzett és sorozott hadereje. Rámutatott, hogy ez is azt mutatja, hogy eltökélt készülődés van folyamatban, hozzátéve, hogy a németországi fejlesztésekre

még egy-két évvel ezelőtt is egészen más reakciókat hallottunk volna.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta azt is, hogy a jelenlegi globális helyzetben rendkívüli józanságra, higgadtságra és átgondoltságra van szükség Magyarországon, illetve az Európai Unióban és a NATO-ban, és figyelmeztetett egy kibontakozóban lévő, nagy európai háború felé haladásra.