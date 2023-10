A legjobb nemzetközi desztinációk közé került Tokaj

Beválasztotta Tokajt a világ legjobb kiemelt települései közé az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) – adta hírül a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Az alapításának 950. évét ünneplő város öt földrész mintegy 260 településével versengve nyerte el a Best Tourism Villages of 2023-díjat.

A rangos nemzetközi díj elismerése az eddigi felújításoknak és mozgatórugója a további, történelmi léptékű turisztikai fejlesztéseknek, melyek célja, hogy hazánk egyik legkedveltebb célpontjává váljon a világörökségi borvidék és a tokaji aszú névadó települése

– írják.

A UNWTO által 2021-ben elindított kezdeményezés olyan vidéki úti célokat ismer el, amelyek kiemelkedő turisztikai fejlesztéseik mellett is hangsúlyt helyeznek a helyi értékek és termékek megőrzésére és népszerűsítésére, valamint gondot fordítanak a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság megőrzésére is.

Óriási megtiszteltetés ez az elismerés Tokajnak és a borvidéknek. A díj visszaigazolja azt a kitartó munkát, amit évek óta végzünk. Fontos, hogy Tokaj egyfajta minőséget is jelentsen azoknak, akik úgy döntenek, hogy úti céljuknak minket választanak. A városban és a borvidéken is olyan, a magyar kormány által támogatott fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban, amelyek segítik azt, hogy Tokaj valóban a világ élvonalába tartozhasson. Büszkén fogjuk viselni a világszervezet rangos díját

− mondta el Posta György, Tokaj polgármestere az október 19-én Szamarkandban, Üzbegisztánban tartott ünnepélyes díjátadó kapcsán.

A díjjal járó címet Tokaj minden hazai és nemzetközi reklámjában feltüntetheti, ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a korábbiaknál is több turista érkezzen a településre, felfedezni természeti szépségeit, értékes kulturális kincseit, széles bor- és gasztronómiai kínálatát, megélhetést biztosítva ezzel több száz családnak.

A számos szakterületet, így a termékfejlesztést, a marketinget vagy éppen a kulturális és természeti erőforrás-megőrzést is lefedő zsűri a világ mintegy 29 országának 54 települését vette fel 2023 legjobb turisztikai településeit bemutató listájára. A többek között perui, etióp, iráni, indonéz és japán településeket is tartalmazó listára a hazánkkal szomszédos országok közül az osztrák Schladming, valamint St. Anton am Arlberg, illetve a horvát Slunj került fel.

Borítókép: Beválasztotta Tokajt a világ legjobb kiemelt települései közé (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)