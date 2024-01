Most élesedik a kötelező visszaváltási rendszer

Addig nem érdemes az italcsomagolás-visszaváltó gépektől levásárolható utalványt várni, amíg a boltokban nem jelennek meg az első kötelező visszaváltási díjjal ellátott italcsomagolások – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). Kell némi idő, hogy a régi csomagolások – amelyek gyakorlatilag ugyanolyanok, mint az újak, csak az utóbbiakon lesz egy kód, illetve logó, ami jelzi a visszaválthatóságot – kipörögjenek a kiskereskedelem polcairól. A jogszabály szerint júliustól az egyszer tölthető, vagyis egyutas (egy deci és három liter közötti űrtartalmú) italcsomagolásokat kizárólag kötelező – 50 forintos – visszaváltási díjjal ellátva lehet forgalomba hozni Magyarországon.

A felálló rendszer nem bonyolult, a vevőnek csak arra kell figyelnie, hogy ha az italtermék csomagolására fizetett visszaváltási díjat, azt vissza is kell kapnia.

Arra is van lehetősége, hogy a vásárlási helytől eltérően máshova vigye a csomagolást, a 400 négyzetméter feletti élelmiszer-kereskedelmi egységeknél kötelező az italcsomagolás visszaváltása, az olyané is, amelyet máshol értékesítettek. Fontos, hogy ez nem üvegbetét. A többször használható, vagyis többutas termékekre továbbra is érvényben marad a betétdíj, ezek változatlanok maradnak. Fontos azt is megjegyezni, hogy az automaták kizárólag a sértetlen csomagolásokat (nem lapos, nem gyűrt) ismerik fel és veszik vissza (a rekeszeket is). Ugyancsak fontos, hogy az egyutas és többutas csomagolásokat is felismerik a gépek és annak díjaival megegyezően számolnak majd a boltban levásárolható vagy készpénzre váltható utalványok kiadásakor. A 400 négyzetméternél kisebb üzleteknek is vissza kell venniük az ott értékesített italcsomagolásokat, tehát a kisboltban vagy beszámítják majd a visszaváltási díjat a végösszegbe, vagy helyben visszaadják a pénzt – az majd idővel kialakul, hogy mindez a kasszánál vagy a bolt egy más pontján történik.

Lesz azonban némi kavarodás, hiszen sok olyan italszaküzlet van, ahol importtermékeket árulnak, például üdítőt, bort vagy sört. Nem tudni pontosan, a bolt kis vagy nagy mennyiséget értékesít, így egyáltalán nem biztos, hogy a csomagolás itthon került-e első körben forgalomba.

Ráadásul vannak üvegformátum-kivételek, például a pezsgő, ami nem visszaváltható. Tehát az automaták az ilyen palackot nem biztos, hogy felismerik. Az OKSZ szerint ezekben az esetekben is egyetlen ökölszabályra kell figyelnie a vásárlónak: fizetett-e betétdíjat vagy visszaváltási díjat. Ha igen, akkor azt a csomagolást a boltosnak vissza kell vásárolnia.

Borítókép: Indul a kötelező visszaváltási rendszer (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)