Csak óvatosan a műhússal és a rovarfehérjékkel!

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közös jelentése 53 olyan lehetséges egészségügyi kockázatot azonosított, amelyek a laboratóriumokban előállított élelmiszerekhez köthetők. Ugyanazon elővigyázatossági elv alapján, amely a szintetikus élelmiszereket betiltó olasz törvényt is inspirálta, az EU-ban már negyven éve tilos a hormonok használata, amelyeket azonban a sejtalapú hústermelési folyamatokban használnak – világított rá a Coldiretti. A mesterséges élelmiszerek hamis ígéretét, hogy csökkentik az élelmiszer-termelés környezeti hatását, már több kutatás is leleplezte, például a Kaliforniai Egyetem által készített tanulmány. Az kimutatta, hogy a szintetikus hús globális felmelegedési potenciálja a termék kilogrammonként kibocsátott szén-dioxid-egyenértékben meghatározva 4–25-ször nagyobb, mint a hagyományos marhahúsé. Ráadásul – tették hozzá – ez az „őrültség” az európai mezőgazdaság és állattenyésztés, valamint a megművelt területek végét jelentheti.

Az olasz szakmai szervezet szerint a rovarok élelmiszeripari célú forgalmazása az új élelmiszerekről szóló uniós rendelet alapján mindenekelőtt azért kérdéses, mert távol áll az európai és legfőképpen az olasz étkezési szokásoktól.

Ez ugyanis a minőségi termékekre, illetve nagy hagyományokkal és sajátosságokkal rendelkező mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari rendszerre épül, valamint nem utolsósorban nagy figyelmet és óvatosságot igényel a lehetséges egészségügyi hatások és kockázatok miatt.

