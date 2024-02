Különösen jelentős hónap az évben a február

A februári hónap ismételten rávilágít arra a fontos különbségre, amely az Orbán-kormány és a 2010 előtt regnáló, azóta pedig ellenzékben politizáló balliberális oldalt jellemzi. Hamarosan megérkezik az érintettek sokaságához a 13. havi nyugdíj, amely az idősebbek megbecsülésén túl arra mutat rá, hogy ez a kormány válságos időszakban, nehezebb körülmények között sem a társadalom kiszolgáltatottabb csoportjain kezd spórolni. Az energiaválság, a szomszédunkban dúló háború, a szankciós politika visszaütő következményei, a konfliktusoktól akadozó világkereskedelmi folyamatok negatív hatásai Magyarország mozgásterét is szűkítik. Ezek közül bármelyikre rá lehetne mutatni, és például azt mondani: olyan magasak a rezsivédelem kiadásai a megemelkedő árak miatt, hogy az idén csak a fele összegét tudja kifizetni az állam a 13. havi juttatásnak. Ez nem történt meg. Sőt, ahogy Varga Mihály pénzügyminiszter nemrégiben rávilágított:

A költségvetés az eddig blokkolt uniós pénzek nélkül is biztosított minden szükséges forrást a családtámogatások és a rezsivédelem megőrzéséhez, valamint a nyugdíjak értének megőrzéséhez.

Maradjunk most ez utóbbinál. A 13. havi nyugdíjak kifizetése 520,5 milliárd forintot jelent. Miután pedig ez az összeg a februári ellátással együtt érkezik, így összességében 1041 milliárd forintos kiadást biztosít most a költségvetés. Varga Mihály a minap jelezte azt is, hogy az érintettek ebben a hónapban átlagosan 460 ezer forintot kapnak kézhez. A nyugdíjak összege 2010 óta közel a kétszeresére emelkedett, míg a vásárlóerejük húsz százalékkal javult. Az elmúlt esztendőben 18,5 százalékkal emelte a kormány az ellátást, amely az idei évben további hatszázalékos plusszal indult. A kormány 2021-től építette vissza a 13. havi nyugdíjat. Az eredeti döntés szerint ez fokozatosan valósult volna meg, ám 2022-ben a tervezett kétheti juttatás helyett már a teljes havi összeget kapták meg a jogosultak. Körükbe tartoztak azok is, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni (ide tartozik például a rokkantsági ellátás). Így összességében mintegy 2,5 millió emberről beszélhetünk.