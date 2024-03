Megvan, ki lesz az új OKSZ-főtitkár

Március 23-tól Kozák Tamás váltja Vámos Györgyöt az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkári pozíciójában. A szervezet a megújulást említette közleményében, és azt, hogy olyan jogszabályi környezet megteremtésén kívánnak dolgozni, amely hosszú távon biztosítja a kiszámítható működést a szektor számára.

Az új főtitkár szakmai pályafutása során több szállal is kapcsolódott a kereskedelemhez – írta a szervezet a közleményében. Kozák Tamás közgazdász, korábban államigazgatási köztisztviselőként vett részt több, a kereskedelmi szektort érintő jogszabály, például az új kereskedelmi törvény előkészítésében (2010 előtt – a szerk.). Az üzleti szféra különböző területein töltött be közép-, illetve felső vezetői tisztséget, jelenleg egyetemi oktatóként vesz részt a kereskedelmi ismeretek felsőszintű átadásában. A Magyar Közgazdasági Társaság Kereskedelmi Szekciójának elnökeként Kozák Tamás a tudomány és a gyakorlati tudás ötvözésére törekszik és a kereskedelmi ágazat kitüntetett szereplőivel folyamatosan együttműködik – közölte az OKSZ.

A szervezet – az új főtitkár aktív közreműködésével – megújul. Az OKSZ azért fog dolgozni, hogy olyan szabályozási környezetben működhessenek a kereskedelmi vállalkozások, amely hosszabb távon is biztosítja a kiszámítható működési környezetet – írták. A szervezet minden egyes érintettel, így például a gazdaságpolitika döntéshozóival, partnerszervezetekkel szoros szakmai kapcsolatra, intenzív kommunikációra törekszik. A kiskereskedelmi forgalom jelentős hányadát lebonyolító vállalatokat és a szektor kis- és középvállalatait is tagjai között tudó szövetség fontosnak tartja, hogy a piacgazdasági normák figyelembevételével a vásárlók elvárásai is minél magasabb színvonalon teljesüljenek. Az OKSZ – a tagvállalatok gazdasági súlyára tekintettel – a kormányzat kiemelt partnere kíván lenni a kereskedelemmel kapcsolatos döntések meghozatala során – szögezi le a szervezet a közleményben.