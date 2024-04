Elfecsérelt évek: versenyhátrányba került Európa

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az elmúlt hónapokban, ha kisebb mértékben is, de javultak a világgazdaság idei kilátásai. A szervezet elemzői azzal kalkulálnak, hogy 3,2 százalékkal nő ebben az évben a világ egészére számolt bruttó hazai termék (GDP). Hasonló ütemet várnak 2025-re is. Ha részletesebben nézzük, akkor azt látjuk, hogy az euróövezetben az idén 0,8, míg jövőre másfél százalékos lehet a bővülés. Mindkét szám rosszabb mutatót jelent, mint ami a januári prognózisban szerepelt. Az unió gyengülő versenyképessége miatt egyébként többen is bírálták az Európai Bizottság vezetését. Így például a német pénzügyminiszter is.

Christian Lindner úgy nyilatkozott a múlt héten, hogy Európa „elvesztegette az utóbbi néhány évet”. A tárcavezető ezt akkor mondta, amikor megérkezett az eurózónához tartozó uniós tagállamok pénzügy- és gazdasági minisztereinek luxembourgi tanácskozására. A távirati iroda akkori ismertetése szerint úgy fogalmazott:

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, sajnos, nem az európai gazdaság megerősítésére használta fel mandátumát, helyette mást tartott fontosnak. Emiatt a következő hónapokban és években kétszeresen is sürgető lesz a felzárkózás, ugyanis a gazdasági erő a geopolitikának is az egyik tényezője”.

Az unió gazdasága az elmúlt másfél évben összességében stagnált az ukrajnai háború következtében megdrágult üzemanyag, az infláció, az újonnan bevezetett környezetvédelmi szabályok és a bürokrácia miatt. A GDP növekedése 2023-ban mindössze 0,4 százalékos volt, szemben az Egyesült Államok két és fél százalékos és Kína 5,2 százalékos növekedésével. Németország idei növekedési prognózisát 0,3 százalékponttal, 0,2 százalékra rontotta az IMF, a jövő évit pedig ugyancsak 0,3 százalékponttal, 1,3 százalékra fogta vissza.

Európa versenyhátrányba került

Az amerikai gazdaság kilátásaival kapcsolatban már derűlátóbb a valutaalap. Az idei évre 2,7, míg a következőre 1,9 százalékos növekedést vár. Mindkét szám kedvezőbb, mint ami a januári előrejelzésben szerepelt, míg Kína esetében nem változtatott a valutaalap. A szakértők erre az évre 4,6, míg 2025-re 4,1 százalékos bővüléssel számolnak. A kínai kormány ettől optimistább, az idén ugyanis ötszázalékos növekedés a megcélzott mutató. India teljesítménye jócskán meghaladhatja Kínáét, ha az IMF prognózisa teljesül, akkor az idén 6,8, míg jövőre 6,5 százalék lehet az erősödés üteme.