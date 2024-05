Egyre távolabb a globális klímacéloktól

A globális klímapolitikáról és vonatkozó alapproblémákról, a jelenleg is zajló zöldátállás kapcsolódó hatásairól és a hazai geotermiában rejlő lehetőségekről is egyeztettek az E21, az Energia21 Kezdeményezés tagjai és meghívott szakértők a májusi találkozón. Gelencsér András klímakutató, a Pannon Egyetem rektora a fenntarthatóságról és annak alapproblémáiról tartott előadást az est nyitányaként. A szakember vitaindítójában külön fejezetet szentelt a tudomány és politika kapcsolatának, az általános megoldási lehetőségek számbavételének és elemzésének, a témában jelenleg is zajló folyamatok gazdasági vetületeinek.

A geotermikus energiában rejlő lehetőségeit, hazánk geotermikus potenciálját mutatta be Birkner Zoltán közgazdász, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, az Energia21 alapító tagja. Előadásában kitért a témához kapcsolódó kockázatokra, stratégiákra és magyarországi trendekre, valamint bemutatott egy közelmúltban kidolgozott elméleti mintaprojektet is.

Az előadásokat követő tanácskozáson az Energia21 tagjai az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg:

1.

A párizsi megállapodásban meghatározott klímacéloktól egyelőre globálisan távolodunk. A klímapolitikai céljainkat és a fenntartható fejlődési fordulatot akkor tudjuk sikerre vinni, ha azok a gazdasági fejlesztés valamennyi döntésében megjelennek, részei a gazdaság racionális működtetésének, támogatva a technológiai fejlődést, versenyképességet és jóllétet.

2.

Hazánk fokozódó energiaigényét jórészt megújulókkal elégíthetjük ki, miközben törekednünk kell a magyarországi fosszilis energia csökkentésére, valamint újabb alternatívák kutatására és gyakorlati hasznosítására.

3.

A klímaváltozás elkerülhetetlen következményeihez strukturált gondolkodás mentén, a valós globális helyzet és trendek maximális figyelembevételével, a jövő generációinak jólétét és jóllétét szem előtt tartva kell alkalmazkodnunk.

4.

A geotermikus energia kiaknázásához szükséges, már meglévő hazai mérési adatokat javasoljuk egységes adatbázisba rendezni. Az adatbázisokat elemezni és közzétenni szükséges annak érdekében, hogy a geotermikus energia fenntartható és gazdaságos felhasználása elindulhasson Magyarországon.

5.

A csekély geotermikus energia felhasználását növelni szükséges a megfelelő adottságokkal rendelkező területeken. Ennek ösztönzésére átfogó kormányzati támogatás bevezetését javasoljuk.

6.

A geotermia hazánk energiaszuverenitásának egyik alapvetése lehet megfelelő szabályozási környezet megteremtésével, valamint fenntartható, gazdaságos és hatékony termelési és felhasználási stratégia kidolgozásával.

Az Energia21 Kezdeményezés a közelmúltban indult el közéleti, tudományos és gazdasági szakemberek részvételével, azzal a céllal, hogy Magyarország zöldátállását segítse. Az E21 tudományos, szakmai és civil rendezvényeket, többek között országos zöldenergia-roadshow-t is indított, hogy tudatosítsa, népszerűsítse és előmozdítsa a zöldátállást.