Fontos nyugdíjhatáridő közeleg

A nyugdíj összegének kiszámítása mindig az adott évben érvényes valorizációs szorzószámok figyelembe vételével történik. A szorzószámokkal hozzák szintre a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez. Ezek az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére, és okozhatnak esetenként nagyobb különbséget a nyugdíj összegénél a megállapítás éve szerint – írta meg a HRportal a közelgő határidő kapcsán. A Világgazdaság cikke idézi: a jogszabályok szerint hat hónapra visszamenőleg van lehetőség a nyugellátás igénybevételére, azaz június végéig még lehet a tavaly decemberi feltételek szerint kérni annak megállapítását, feltéve, hogy a jogosultsági feltételek, azaz

az életkor betöltése,

a szükséges szolgálati idő,

illetve a „nők 40” esetében a negyven év jogosultsági idő

már ebben a korábbi időpontban is teljesültek.

Vagyis ha tavaly elértük a jogosultságot, de idén vonulunk nyugdíjba, a nyugellátás összegét az ez évi szabályok szerint számítják és legközelebb 2025-ben részesülünk az éves januári nyugdíjemelésben, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj 2025-ben esedékes összegében.

Ha már tavaly is fennállt a nyugdíjjogosultság, és idén visszamenőleg, 2023-tól vonulna nyugdíjba valaki, akkor esetében a tavalyi szabályok szerint történik meg a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már az idei évre is részesülhet. Ebben az esetben már erre az évre vonatkozó tizenharmadik havi járandóság összegét is megkaphatja a nyugdíjas.

Ha valaki így dönt, akkor tehát nemcsak félévi nyugdíjat kap meg visszamenőlegesen egy összegben, hanem a tizenharmadik havi ellátást is.

„Érdemes azonban átgondolni, hogy megéri-e visszamenőleg nyugdíjba vonulni, hiszen idén a múlt évinél 14,2 százalékkal magasabb valorizációs szorzókkal számolnak, így a nyugdíj eleve magasabb összegű lesz” – fogalmazott a Világgazdaságnak Farkas András nyugdíjszakértő.

Megfelelő egészségügyi állapot esetén és a családi körülmények mérlegelésével a jogosultsági feltételeket elért személy dönthet úgy, hogy nem megy nyugdíjba, folytatja a munkát. A nyugdíjszakértő szerint

a korkedvezményes nyugdíjra jogosultak nem járnak jobban, ha elhalasztják a nyugdíjba vonulást,

de aki az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően tolja el a nyugdíj igénylést, úgy, hogy dolgozik tovább, a korhatár betöltését követően legalább 30 napig, akkor nyugdíjnövelési jogosultságot szerez. A nyugdíjbónusz, 30 naponta fél százalékot jelent. Aki tehát egy évvel tovább dolgozik a nyugdíjkorhatár elérése után, annak 6 százalékkal lesz magasabb a nyugdíja.