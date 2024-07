Kiderült, hogy mekkora jutalmat kapnak a MÁV-csoport dolgozói

„Az elmúlt hetek bizonyították, hogy tud olyan meleg lenni, amit nem bírnak a sínek, a mozdonyok és a járművek. De az elmúlt hetek azt is megmutatták, hogy nincs az a kánikula, amit a MÁV-os kollégák ne bírnának ki. Szeretném, ha tudnák, hogy a teljes vasúti és autóbuszos közlekedés megújítása mellett – amelyet egy tízéves fejlesztési program keretében megkezdtünk – most is hálásak vagyunk a kitartásukért” – írta a közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető így folytatta:

Mozdony- és buszvezetők, jegyvizsgálók, pályamunkások, forgalmisták, karbantartók és szerelők… a MÁV-csoport fizikai munkát végző munkatársai, akik forróság ide, lepusztult géppark oda, mégis mozgásban tartják az országot. Ennek a több mint 33 ezer (!) kollégának a kiváló munkájukért járó fizetésüket kiegészítve, augusztus 15-ig, nettó 200 ezer forint, egyszeri, Szép-kártyára utalt összeggel szeretnénk köszönetet mondani.

Lázár János jelezte azt is, hogy ez egy rendkívüli intézkedés, ami persze nem a megoldás. Szerinte a valódi és tartós megoldás a tízéves vasútfejlesztési stratégia végrehajtása, amitől jobb lesz az utasnak és jobb a MÁV-osoknak.

„Ezt a munkát is elvégezzük! Augusztusban tehát fizetéskiegészítés a MÁV-nál, és nagy bejelentések a minisztériumban. Sínre tesszük a dolgokat!” – írta a miniszter.