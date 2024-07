Már pörög az albérletpiac, augusztusban érhet a csúcsra

Az idei albérletszezonban húsz százalékkal több, összesen bő tizennégyezer kiadó ingatlant hirdettek meg, mint egy évvel korábban, a kereslet-kínálati viszonyokat pedig több tényező is befolyásolta – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Kifejtette, az előző évet meghatározta a magas infláció, valamint az államkötvények népszerűsége – kevesebb befektető volt a piacon, akik jelenléte a lakásvásárlóknak konkurencia, a bérlőknek viszont érdeke, hiszen így a kivehető ingatlanok kínálata is nagyobb. A nagyobb kínálathoz hozzájön még a szezonalitás, hiszen ebben az időszakban egy jó ár-érték arányú lakás akár órák alatt kiadható – magyarázta Balogh László.

Azért is élénk mostanában az albérletpiac, mert több határozott idejű szerződés is ezekben a hetekben jár le, ha valaki megváltozott élethelyzete, például másik munkahely miatt továbbköltözik vagy talál olcsóbbat, az általa lakott ingatlan ismét bérelhető lesz. A most felvételizettek mellett pedig még ott lesznek azok is, akiknek nem jut kollégiumi férőhely, így a csúcsidőszak augusztus második felére tehető, a bérlők több hullámban jelennek meg, a kínálat a következő hetekben elérheti a 15-16 ezret is.

Aki nincs feltétlenül lépéskényszerben, ám költözni szeretne és talál egy jó állapotú, jó áron kivehető lakást, érdemes kibérelnie, hiszen nem biztos, hogy talál egy még jobbat, emezt pedig gyorsan kiveheti más, így két szék közül a pad alá eshet.

Továbbra is igaz, hogy a meghirdetett kiadó ingatlanok fele Budapesten, 85 százalékuk pedig nagyvárosban (megyeszékhelyen, egyetemvárosban) található. A garzonok iránt fokozott a kereslet, ez a lakástípus ugyanis a legolcsóbb az összes közül, akár kiadhatóságról, akár megvásárlásról van szó. Az Ingatlan.com adatai szerint a budapesti kerületekben a bérleti díjak középértéke 168-330 ezer forint között mozog. Ha azonban a teljes kínálatnak azt a 25 százalékát nézzük, amelyek a legolcsóbbak a piacon, akkor városrésztől függően legfeljebb 148-250 ezer forintos bérleti díjakkal találkozhatnak a diákok Budapesten – fogalmazott a szakember az Ingatlan.com közleményében. A portál állománya szerint a legtöbb garzon a III és a XI. kerületben található, ezek átlagosan 180-190 ezer forintért bérelhetők.

A szobák kapcsán kérdésünkre a szakember azt mondta, a bő tizennégyezres kínálatból mindössze 320-at tesznek ki, a kínálat mindössze legfeljebb három százalékát adják, az átlagos áruk Budapesten 98 ezer forint, de olcsóbbakat találni már hatvan-hetvenezer forintért is.

A kínálat mindössze hatodát teszik ki a kiadó házak, az albérletek zöme lakás, hiszen a nagyvárosokban a lakásokból van több, míg a kisebb települések jelentős részén csak házak vannak. (A kínálat az eladó ingatlanok esetében nagyjából fele-fele.)

Ami miatt a bérelhető házak ebben a szezonban is érdekesek, az a célközönségük. Ugyanis házat jellemzően azok keresnek inkább, akik nem tudnak vagy nem szeretnének ingatlant vásárolni – mert például munkavállalás céljából érkeztek. És amíg a vevőknek a kert megléte, nagysága tényező lehet, addig a bérlőknek inkább a ház alapterülete fontos, hiszen a nagyobb alapterületű családi házakat munkásszállásokként hasznosítják, és egyszerre 4-10 embernek is kiadják. A szakértő szerint az esetenként több százezres bérleti díj a lakásokhoz képest kifejezetten magasnak tűnhet, ám munkásszállások esetén az egy főre, egy éjszakára jutó bérleti díj a meghatározó, ami, ha többen bérlik az adott házat, igen kedvező lehet.