Az intelligens gazdaság jelentőségéről beszélt Nagy Márton Kínában

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kínai Shenzenbe látogatott, ahol részt vett és beszédet mondott a China Hi-Tech Fairen (CHTF). Az idén 26. alkalommal megrendezésre kerülő CHTF célja, hogy bemutassa a világ legújabb high-tech trendjeit és eredményeit, és megkönnyítse a csúcstechnológiájú termékek és technológiák globális kereskedelmét.

A mintegy négyszázezer négyzetméteres kiállítási területű rendezvényen több mint ötezer ismert vállalat és nemzetközi szervezet vesz részt több mint száz országból és régióból, negyedmillió látogatót vonzva.

Nagy Márton nyitóelőadásában elmondta, hogy a világon elsőként az Európai Unió fogadta el a mesterséges intelligenciára (MI) vonatkozó jogszabályát, amelyet 2026-tól lesz kötelező alkalmazni. A szabályozás elsősorban az MI gyakorlati hasznosításának kíván megfelől keretrendszert biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a fejlesztőkre, hanem az azt használó vállalatokra is vonatkozik. A szabályozás ezek mellett a generatív MI megoldásokra is kiterjed, amelyet megfelelő módon dokumentálva és az erre kijelölt hatóságokkal együttműködésben kell kialakítani.

A nemzetgazdasági miniszter beszédében kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia felügyelete két szinten valósul majd meg: míg a generatív MI fejlesztőket az Európai Bizottság hivatala fogja felügyelni, addig a gyakorlati hasznosítás felügyelete tagállami hatáskör lesz.

Jövő év augusztusáig Magyarországon is létrehoznak egy mesterséges intelligencia irodát, amelynek felállítása és szakmai irányítása a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata lesz. Az iroda „egyablakos” megoldást nyújt majd minden mesterséges intelligenciára vonatkozó témában, és egy erre kialakított szabályozói tesztkörnyezet révén az egyes megoldások ellenőrizhetők lesznek az éles használatuk előtt.

Az MI iroda kapcsán Nagy Márton hangsúlyozta, hogy annak felállítása versenyképességi kérdés. A végfelhasználók védelme a fejlesztők számára biztosított kiszámítható környezettel együtt lépéselőnyt jelenthet Magyarország számára. Az MI nem csak a nagyvállalatok számára jelent előnyt, hanem a kkv szektor bevonása és ösztönzése az MI nyújtotta lehetőségek használatára is kiemelt fontosságú, ezt a kormány támogatni is fogja. Kiemelte, hogy az így kialakított környezetnek inkluzívnak, azaz a gazdaság minden szereplőjét bevonónak kell lennie.

Nagy Márton beszédében arra is kitért, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a hazai szuper-számítástechnika (HPC) infrastruktúra fejlesztésére. Ezen fejlesztések két lépcsőben valósulnak meg.

A 6,2 PetaFlops teljesítményű Komondor szuperszámítógépet 2022 márciusában adták át Debrecenben, míg az Emese nevű szuperszámítógép fejlesztése közös banki és állami közreműködésben valósult meg. Következő lépésként a kormány a közelmúltban döntött a legújabb, Levente nevű gép fejlesztéséről, amelynek kapacitása a Komondor négyszerese, és kvantumcsatlakozásra is képes lesz, ezzel is biztosítva a csúcstechnológia alkalmazását.

Kína, ahogyan sok más technológiában, úgy a mesterséges intelligencia területén is jelentős versenyelőnyt szerzett az elmúlt években Európával szemben, így Magyarország is hasznos tapasztalatokat tud gyűjteni Kínából. Az együttműködés a két ország között kétszintű: a kormányzat és a vállalatok szintjén egyaránt megvalósuló együttműködések teszik lehetővé a minél szélesebb körű tudásmegosztást. Ezen tudás átadása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a kínai Kibertér Adminisztrációs Minisztérium is együttműködik – áll a közleményben.