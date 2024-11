Lengyelország nem mond le a szénről

Varsó a nagy egységteljesítményű blokkok mellett kis moduláris (SMR) egységeket is építeni szeretne, volt szó hetvenhat, de 130 darabról is, ám ezek hosszú távú tervek, mivel a kiszemelt típusok a legjobb esetben is egyelőre csak látványterveken léteznek üzemelő referenciák helyett. Konkrét SMR beruházásokról ezért egyáltalán nem lehet beszélni.