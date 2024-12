Jó évet zárt az ingatlanpiac, jövőre további élénkülés jöhet

A téli szezonnak megfelelően némileg álmosan indult az év, de februártól érezhetően élénkült a kereslet. Némi meglepetésre 2024 novembere volt a legerősebb forgalmú hónap az Otthon Centrum hálózatában, míg a leggyengébb a január. Tavaly országosan 105 ezer adásvétel történt, ennél 10-15 százalékkal várunk többet 2024-re, azaz 115-120 ezer adásvételre számítunk – válaszolta lapunk évértékelésre vonatkozó megkeresésére az Otthon Centrum.

Jó évet zárhat az ingatlanpiac, az állami ösztönzők a kínálatot is igyekeznek növelni

Fotó: Béres Attila

Máté Ferenc, a Duna House Vezérigazgató-helyettese lapunk megkeresésére azt mondta, a 2023-as év kifejezetten gyenge teljesítménye után példásan hozta az elvárt szintet idén a hazai ingatlanpiac. A Duna House 2024-re vonatkozó, optimista prognózisa beigazolódott: az év során a finanszírozási lehetőségek javulása, a megújult otthonteremtési támogatások, kamattámogatott hitelek elérhetősége pozitívan hatott az ingatlanvásárlási kedvre. Az idei év januárja és novembere közötti időszakra becsült 114 277 tranzakció a KSH szerinti tavalyi, teljes évi, 105 192 ingatlan-adásvételt már most kilenc százalékkal haladja meg. Ehhez jöhet még hozzá a decemberi aktivitás, így a Duna House-nál 120 ezer körüli tranzakciószámot várnak.

Máté Ferenc arról is beszélt, kétéves csúcsra került a Duna House mutatója szerint az ingatlanpiaci kereslet hazánkban, nemcsak az otthonteremtési céllal szerződő vásárlók jelenléte, de a befektetői aktivitás is hozzájárult a piac idei teljesítményéhez. Az inflációkövető állampapír alacsonyabb hozama miatt újra az ingatlanpiac felé kezdtek fordulni a befektetők, és jövőre még inkább erősödhet a jelenlétük, hiszen az állampapírhozamok kifizetése következtében akár húszezerrel több befektetési célú ingatlanvásárlásra is lehet számítani jövőre.

– A kereslet fokozódása meghozta az árak emelkedését is, minimálisan zárult az olló a fővárosi és a vidéki ingatlanárakat illetően. „A tavalyi évben a fővárosi és a vidéki területek átlagos négyzetméterára között 2,2-szeres különbség volt, míg jelenleg a vidéki átlag dupláját kérik el a fővárosi ingatlaneladók négyzetméterenként a használt ingatlanok piacán – folytatta a szakértő.

A tavalyi évhez képest a fővároson kívüli területeken zárult adásvételek száma 13 százalékkal emelkedett, a legkeresettebb vármegye a budapesti agglomerációt is magában foglaló Pest volt, a vidéki adásvételek csaknem negyede itt köttetett. Pest megyében az ingatlanvásárlásra fordított átlag – az összes ingatlantípus figyelembevételével – 56 millió forint volt, ezért az összegért átlagosan száz négyzetméteres élettérrel rendelkező otthonokat vásároltak, négyzetméterenként tavalyhoz képest 12 százalékos drágulás után 560 ezer forintos átlagáron.

Az Otthon Centrum értékelése szerint a legtöbb adásvétel sorrendben Budapesten, Pest és Hajdú-Bihar megyékben köttetett. A közvetítőhálózat szakértői szerint 2025-ben az adásvételek száma meghaladhatja a 130 ezret, optimistább forgatókönyvek esetében akár a 140 ezer tranzakciót is megközelítheti. A legnagyobb növekedésre a fővárosban számítanak, ahol 2023-ban – az utolsó lezárt évben – valamivel kevesebb, mint 25 ezer adásvétel történt, és optimista forgatókönyvek esetében ez jövőre megközelítheti a 35 ezres számot. Jövőre elsősorban a fontosabb gazdasági centrumok és a környező települések forgalma élénkülhet majd meg.

Árak terén tíz százalék körüli áremelkedéssel lehet számolni a legtöbb térségben és ingatlantípus esetében. Az új lakásfelújítási támogatás, ha érdemben nem is csökkenti, legalább megállíthatja a felújítandó és felújított ingatlanok közötti árkülönbség növekedését.

Az alku mértéke egy-két százalékkal tovább csökkenhet, elsősorban konkrét vevői ajánlattételek hatására, míg az értékesítési időkben két-három hetes csökkenés prognosztizálható. Szintén hasonló arányban számítanak a befeketési célú vásárlások növekedésére.

A Duna House vezérigazgató-helyettese úgy véli, az erősödő kereslet és a változó vásárlói igények miatt szimplán az új lakások számának növekedése nem lesz elegendő a kínálat bővítésére. A vevők a megfizethető, de minél jobb minőségű és energetikailag is korszerű ingatlanokat keresik, azonban a felújítási kedvük igen alacsony, így nagy szükség van a használt, korszerűtlen ingatlanokat modernizáló befektetői tevékenységekre is.

A gyermeket tervező családok otthonteremtését a jövő évben is, minimális módosításokkal igényelhető csok plusz kamattámogatott konstrukciói segítik majd, az első lakásukat vásárlókat pedig a lakhatási támogatás, a tízszázalékos önerő, az önkéntes, ötszázalékos kamatplafon, valamint a munkáshitel lehetősége ösztönözheti az ingatlanvásárlásra.