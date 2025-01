Masszőrhöz mentek a revizorok, egyhamar nem felejtik el az élményt

A Veszprém vármegyei ellenőrök elsősorban azokat a masszőröket keresték, akinek a nevén nem volt üzembe helyezett online pénztárgép, és nem is teljesített számla-adatszolgáltatást. A közösségi médiában sokan hirdetik magukat masszőrként, így az internetes keresések alapján az ellenőrök olyan vállalkozásokat is utolértek, amelyek adószámot se váltottak ki, tehát tevékenységüket be sem jelentették a NAV-nak.

Az ellenőrök nyolc vállalkozót ellenőriztek, és szinte mindenhol találtak hiányosságot. Volt, akinek nem volt adószáma, három masszőr pedig egyáltalán nem adott számlát, sem pénztárgépes nyugtát. Az egyik vállalkozásnál azt tapasztalták, hogy ugyan számlát kaptak, de egy be nem jelentett alkalmazott dolgozott masszőrként. Három helyen nem üzemeltettek pénztárgépet, és számlát sem állítottak ki, hanem szabálytalanul csupán kézi nyugtát használtak a bizonylatolásra.