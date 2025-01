Megszólalt egy fiatal, aki megigényelte a munkáshitelt

Már igényelhető a bankoknál a munkáshitel. A Világgazdaság podcast műsorában megszólalt egy fiatal is, aki megigényelte a kedvező kölcsönt. Kovács Ákos elmondta, pénzügyi területen dolgozik, jó lehetőséget látott a konstrukcióban, és befektetési céllal vette fel azt. Megjegyezte, lehet, hogy sem idén, sem jövőre nem nyúl a pénzhez, hanem majd csak akkor, ha megfelelő befektetési opciót talál, és másoknak is ezt tanácsolja, hogy ne költsék el rövid időn belül, inkább várjanak ki, keressék meg a legjövedelmezőbbnek tűnő megoldást, abba fektessenek be, majd utána élvezzék a hozamokat.

Mag Mihály, az MBH Bank személyikölcsön-termékfejlesztési vezetője a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy nagy az érdeklődés a munkáshitel iránt, mind a weboldalukon, mind telefonon több ezer ügyfél érdeklődött már.

A konstrukció népszerűsége a szakember szerint egyértelműen annak köszönhető, hogy az állam az ügyfél helyett megfizeti a kamatot, olyan hitellehetőség pedig nagyon kevés van, ami gyakorlatilag nullaszázalékos kamat mellett érhető el.

Mag Mihály a munkáshitel várható felhasználási módjait illetően arra számít, hogy elsősorban lakásfelújításra, lakásvásárlás önerejének megfizetésére, autóvásárlásra, tartós fogyasztási cikkek beszerzésére, esetleg utazásra fordítják majd az emberek a kölcsön összegét. Isépy Tamás, a Századvég Makrogazdasági üzletágvezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok a munkáshitel által könnyen megtanulhatják a pénzügyi tudatosságot és a hitelfelvétellel járó felelősségtudatot is.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a Facebook-oldalára minap feltöltött videóban közölte, a munkáshitel több mint háromszázezer fiatalnak segíthet. A politikus hangsúlyozta, hogy a tanulók mellett az új hitelkonstrukcióval immáron a dolgozó fiatalokat is támogatja a magyar kormány. A kormány gazdaságpolitikájáról szóló, tavaly októberben indított nemzeti konzultáció megmutatta, hogy az emberek támogatják a munkáshitel koncepcióját: a válaszadók 95 százaléka egyetértett abban, hogy a munkát vállaló fiatalok számára szükség van egy kamatmentes hitel bevezetésére.